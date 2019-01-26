موسكو تستضيف حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل

رام الله - وكالات :

كشفت مصادر عن أن موسكو ستستضيف في 13 و14 من شهر فبراير المقبل حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل. وذكرت المصادر أن جميع الفصائل ستشارك في الحوار الفلسطيني في موسكو من دون استثناء من بينها حركتي فتح وحماس بحسب ما أوردته قناة الميادين.

وأشارت أنّ القيادة الروسية منزعجة من وصول الوضع الداخلي الفلسطيني إلى هذا الحد من التعقيد والخطورة.

إلى ذلك دعت حركة “حماس” الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة “فتح” إلى الانخراط في حوار وطني يحقق التوافق ويوحد الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بدل الدعوة إلى انتخابات تشريعية معزولة وبعيدة عن التوافق الوطني.

ووصف عضو المكتب السياسي في الحركة صلاح البردويل، قرار عباس بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات جديدة، بأنها “عبث سياسي من شأنها تعميق الانقسام وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ صفقة القرن” .

وأعلن البردويل عن استعداد “حماس” للذهاب إلى انتخابات وفق ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة للعام 2011 في القاهرة.

وقال: “أبلغنا وفد جهاز المخابرات المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرًا بأننا على استعداد تام للذهاب إلى انتخابات عامة ضمن ثلاثة سيناريوهات: الأول أن تجتمع حماس وفتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية والجهاد الإسلامي في القاهرة، ويتفقوا على مخرجات برنامج وطني وتشكيل حكومة تشرف على انتخابات البلدية والتشريعي والوطني والرئاسة، أما السيناريو الثاني أن نتفق على اجتماع شخصيات وطنية فلسطينية من الداخل والخارج في القاهرة، ويتفقوا على برنامج نذهب جميعا لتنفيذه، والسيناريو الثالث أن نذهب إلى تنفيذ اتفاق المصالحة للعام 2011، والذي يتضمن من بين بنوده الانتخابات بجميع مستوياتها” . وأكد البردويل، أن “حماس تنحاز للقطاع العريض من الشعب الفلسطيني، وأنها تعتبر نفسها جزءًا من حراك مسيرات العودة التي توحد الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال”، مشيرًا إلى أن “المعزول سياسيًا وشعبيًا هو الرئيس محمود عباس وخياره السياسي القائم على التنسيق الأمني مع الاحتلال.