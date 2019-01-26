الدوحة تستعد لانطلاق ملتقى الفن التشكيلي العربي الثالث

الدوحة - الراية:

تنظم الجمعية القطريّة للفنون التشكيليّة مارس المقبل، الملتقى العربي للفن التشكيلي، في دورته الثالثة والذي يشارك فيه نخبة من التشكيليين الخليجيين والعرب من مختلف الأقطار العربيّة. ويأتي هذا الملتقى تحفيزاً للحركة التشكيليّة في العالم العربي وتكريماً للفنانين الذين سخروا قدراتهم الفنيّة وإبداعاتهم الفكريّة، للارتقاء بهذا الفن الراقي، فعكسوا الحالة الاجتماعيّة والفكريّة لوطننا العربي من خلال لوحاتهم التي تقارع كبار الفنانين العالميين على المستويين الفني والفكري؛ حيث سيقدّم الفنانون المشاركون على مدار أسبوع هو عمر هذا الملتقى، آخر إبداعاتهم المبتكرة التي تعكس مدارس تشكيلية متنوّعة، وتجسد مواضيع إنسانية واجتماعيّة.

وذكر الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشكيلية والراعي الرسمي للملتقى عادل علي بن علي، أن من أهداف الملتقى إيجاد بيئة مناسبة للفنانين التشكيليين والاحتفاء بهم، وفتح المجال أمام الفنان القطري للاستفادة من التجارب الفنية الرائدة، فضلاً عن العمل على توثيق المرحلة الحاليّة، التي تمرّ بها الحالة التشكيلية العربية سواءً فكرية أو اجتماعية أو فنيّة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية الفنان يوسف السادة، أن الملتقى يتخلله عدة فعاليات منها الورشة الفنية ومنبريات فكرية تعنى بالفنون التشكيلية ومعرض من نتاج الورشة بالإضافة إلى جلسات حوارية ثقافية بين ردهات الملتقى وتكريم الفنانين المشاركين ونخبة من الإعلاميين التشكيليين.

وأشار السادة إلى أن هناك تقليداً جديداً يرسم ملامح التغيير في وجود تنافسية بين الفنانين المشاركين وستصبح المنافسة شعار الملتقى الثالث حيث يتنافس الفنانون المشاركون على الجائزة الكبرى التي سوف يقدّمها الملتقى.

وقال السادة إن هناك لجنة تحكيم ستشكل من كبار المتخصصين والفنانين يترأسها الفنان الكبير يوسف أحمد أحد رموز الحركة التشكيليّة في قطر.