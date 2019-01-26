اليوم مباراتا مربع كأس QSL

متابعة - صابر الغراوي

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يشهد ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل مساء اليوم السبت انطلاقة منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس QSL من خلال اللقاءين المرتقبين بين الغرافة والخريطيات ثم قطر مع الدحيل.

المواجهة الأولى التي ستجمع بين الخريطيات والغرافة تنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، وتتوافر فيها كل مقومات الإثارة والندية، حيث يركز فريق الصواعق على تقديم أداء جيد ومواصلة انطلاقته بالبطولة، أما الغرافة فيبحث عن انتعاشة معنوية تساعده في تخطي عقبة الاخفاقات المحلية وذلك قبل خوض منافسات البطولة الآسيوية.

وكان الغرافة قد احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بالدور الأول، وفاز على الأهلي بهدف نظيف بالدور ربع النهائي، أما الخريطيات فاحتل المركز الرابع بنفس المجموعة برصيد ست نقاط وفاز على الريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي. وفي المباراة الثانية التي تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على نفس الملعب سيسعى كل من فريقي قطر والدحيل إلى عبور الدور قبل النهائي والتأهل للمباراة النهائية من أجل المنافسة بقوة على لقب الموسم الحالي، وسيحاول فريق قطر أن يكرر انتصاره على الدحيل بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة لدور المجموعات، في الوقت الذي سيحاول فيه الدحيل أن يعوض خسارة الدور الأول وتحقيق الانتصار وحصد بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي.

وكان فريق قطر قد تصدر المجموعة الأولى بالدور الأول برصيد 11 نقطة وفاز على السد بهدفين نظيفين بالدور ربع النهائي، في الوقت الذي احتل الدحيل المركز الثالث بنفس المجموعة برصيد 8 نقاط، وفاز على الخور بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي.