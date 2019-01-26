قمة مرتقبة بين ميلان ونابولي في الكالتشيو

روما - (د ب أ):

عندما تنطلق منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو» اليوم السبت، تسلّط الأضواء بشكل كبير على جماهير فريق نابولي التي حصلت على فرصة الحضور بشكل طبيعي في المواجهة المرتقبة أمام ميلان غداً على ملعب استا «جيوسيبي ميازا».

ويأتي ذلك بعد شهر واحد من مقتل مشجّع لفريق إنتر ميلان في اشتباكات مع جماهير نابولي، خارج الاستاد نفسه.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه نحّى العقوبة المتوقعة على جماهير نابولي جانباً، في محاولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، مشيراً إلى أنه «يعتمد على الحس السليم والشعور بالمسؤولية والإنصاف بين جماهير ميلان ونابولي، إلى جانب احترافية أفراد الشرطة في العمل». وأضاف سالفيني في الوقت نفسه أنه سيجرى اتخاذ إجراء في حالة وقوع أي أحداث، علماً بأن الفريقين سيلتقيان مجدداً في ميلان يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا.

وتشهد المباراة عودة كاليدو كوليبالي مدافع نابولي للمشاركة بعد الغياب عن مباراتين إثر طرده خلال المباراة أمام إنتر ميلان. وكان المدافع السنغالي، الذي حاول استفزاز الحكم بالتصفيق له عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، تعرّض لهتافات عنصرية خلال المباراة نفسها وهو ما أسفر عن معاقبة إنتر ميلان بخوض مباراتين دون جماهير.

ويواجه يوفنتوس مهمة صعبة أمام لاتسيو صاحب المركز السادس، في مباراته بالمرحلة نفسها مساء غد الأحد.

ويتطلع يوفنتوس إلى عودة قوية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالو الذي أهدر فرصة التسجيل من ضربة جزاء خلال المباراة أمام كييفو يوم الاثنين الماضي، قبل يوم واحد من قيام نجم ريال مدريد السابق بدفع غرامة قيمتها 8ر18 مليون يورو (4ر21 مليون دولار) نظير تسوية قضية تهرّب ضريبي في إسبانيا.

ويقود كوالياريلا، الذي سجّل ثنائية مطلع هذا الأسبوع قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلاده ال 36، فريق سامبدوريا في مباراته المقرّرة غداً على ملعبه أمام أودينيزي، بعد أن تفتتح المرحلة بلقاء ساسولو مع كالياري.

ويتطلع زاباتا إلى التألق ضمن صفوف أتلانتا، صاحب المركز السابع، مساء غد في مواجهة روما صاحب المركز الخامس.

وتشهد المرحلة نفسها مساء الأحد، لقاء تورينو مع إنتر ميلان وكييفو مع فيورنتينا وبولونيا مع فروسينوني وبارما مع سبال، على أن تختتم مساء الاثنين بلقاء إمبولي مع جنوه.