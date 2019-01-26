الريان ينهي التعاقد مع جوناثان بالتراضي

الدوحة - الراية : أعلن نادي الريان عن إنهاء تعاقده مع محترفه الأرجنتيني جوناثان بالتراضي بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد. وأضاف النادي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن هناك مفاوضات مع محترف أجنبي بديل للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تعويض الاستغناء عن جوناثان بعد نصف موسم فقط قضاه مع الريان منذ التعاقد معه.

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