فرحة قطرية عمانية.. وحسرة كورية

متابعة – بلال قناوي

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فرحة قطرية تاريخية شهدها ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي بعد لحظات من اطلاق الحكم الاوزبكي رافشان ايرماتوف صافرة نهاية مباراة منتخبنا مع كوريا الجنوبية في ربع النهائي ، والتي انتهت بفوز العنابي بهدف للاشئ وتأهله للمرة الاولي الى المربع الذهبي لكأس اسيا

ولم يكد رافشان يطلق صافرة النهاية حتي انطلق نجوم العنابي في فرحة غامرة وكبيرة وطاغية احتفالا بالانتصار التاريخي ، واحتفالا بتأهلهم الى المربع الذهبي مع العنابي احد الاربعة الكبار في آسيا 2019 .

اصبح نجوم الادعم والعنابي كتلة واحدة يهنئون بعضهم البعض بالانتصار ، ويباركون هذا الانجاز التاريخي .

وانصبت التهاني و(الاحضان ) والتبريكات على صاحب الهدف التاريخي و الرائع عبد العزيز حاتم الذي اندفع اليه اللاعبون كلهم دون استثناء للاشادة بهدفه الذي صعد بمنتخبنا الى المربع الذهبي .

لاعبو الادعم لم ينسوا الجماهير العمانية و العربية التي زحفت خلفهم وتوجهوا اليها لتهنئتهم وتقديم الشكر لهم على وقفتهم ومؤازرتهم لهم ، وقام اللاعبون باهداء قمصانهم وقمصان العنابي الى الجماهير العمانية التي ظهرت في فرحة كبيرة وطاغية اهتزت لها مدرجات ستاد مدينة زايد الرياضية .

ولم ينس ايضا نجوم الادعم صاحب الفضل في الانتصار وهو مدربهم الاسباني فيليكس سانشيز حيث حملوه على الاعناق اعترافا بجهده وكفاءته ودوره في هذا الانتصار الكبير بما قدمه من خطط واسلوب لعب وقدرة على مواجهة المنافسين .

وتبادل المدرب القدير التهنئة مع اللاعبين واشاد بجهودهم واداءهم وتنفيذهم لخططه وتعليماته خلال المباراة

ولم تتوقف فرحة نجوم الادعم حيث واصلوا الاحتفال بالانتصار والتأهل التاريخي ، وحملوا الاعلام القطرية عالية خفاقة في ستاد مدينة زايد الرياضية بابوظبي .

لم تكن فرحة العنابي ونجومه فقط بالفوز والتأهل الى المربع الذهبي ، ولكن بالارقام والاحصائيات التاريخية ايضا حيث ارتفع رصيد العنابي الى 12 هدفا في 5 مباريات ، وظلت شباكه نظيفة دون ان تهتز باي هدف الى الان وهو انجاز فريد وكبير وغير مسبوق في تاريخ الكرة القطرية

في الوقت نفسه شهد ستاد مدينة زايد الرياضية حزن وحسرة كورية جنوبية بعد الخروج من البطولة وضياع حلم استعادة اللقب ، وخرج لاعبو كوريا الجنوبية من ارض الملعب بشكل مأساوي ولم يستطيعوا رفع رؤسهم .

وامتدت الحسرة الكورية الى المدرجات حيث ظل الجمهور الكوري لعدة دقائق واقفا غير مصدق ان فريقه خسر وان العنابي هو الذي تأهل الى نصف النهائي والمربع الذهبي ، وذهبت بعض الجماهير الكورية وهى تبكي بحسرة على الخسارة والخروج ووداع اسيا 2019

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للعنابي على كوريا الجنوبية حيث حقق منتخبنا الانتصار في اخر لقاء بينهما بتصفيات اسيا 2018 بالدوحة وحقق العنابي الفوز 3-2

أرقام قطرية تاريخية

• فشلت كوريا الجنوبية في التقدم إلى ما بعد الدور ربع النهائي من كأس آسيا للمرة الأولى منذ عام 2004، عندما خرجت من إيران (3-4)

• وصلت إلى الدور نصف النهائي في ثلاث بطولات متتالية قبل إصدار هذا العام.

• قطر لم تهتز شباكها بأي هدف إلى الآن في 5 مباريات، وتساوت بذلك مع كوريا الجنوبية نسخة 2015، وإيران حتى الآن في نسخة 2019

• فوز قطر بنتيجة 1-0 هو ثاني هزيمة في مباريات كأس كوريا الجنوبية الأخيرة في كأس آسيا، وخسارتها الأولى في المسابقة منذ نهائيات كأس العالم 2015.

• سجلت قطر ثلاثة أهداف من خارج منطقة الجزاء في كأس آسيا 2019 ولم يسجل أي فريق أكثر من ذلك.

• المنتخب القطري هو أول فريق عربي في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في المباريات ال 5 الافتتاحية من أي نسخة من كأس آسيا.

حسن الهيدوس قائد العنابي:

تأهلنا مستحق وحققناه بـالعزيمــة والإصـــرار

هنأ قائد العنابي حسن الهيدوس الجماهير القطرية والمقيمين بانتصار منتخبنا على المنتخب الكوري الجنوبي وتأهله بجدارة إلى دور نصف النهائي لكأس آسيا وقال: الحمد لله على هذا الانتصار التاريخي، والحمد لله على الإنجاز غير المسبوق والوصول للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي، وأكد أن ما تحقق حتى الآن لم يكن من قبيل الصدفة أو الحظ، وإنما بجهد وعرق وتعب منذ فترة طويلة، وبقتال وروح وإصرار وعزيمة لا تعرف اليأس في كل المباريات من الخطوة الأولى وحتى الآن، وأضاف قائد العنابي: ربما يعتقد البعض أن ما تحقق لم يكن متوقعاً، لكن من يتابع مسيرة المنتخب ومن يتابع تطور المستوى والأداء يتأكد أن ما حدث أمر طبيعي، واعتبر الهيدوس أن العنابي استحق الفوز حيث قدم مباريات قوية ولعب نجومه بقوة وبرجولة ورفعوا اسم بلدهم عالياً ولم يقصروا وأوضح: تفوقنا على منتخبات عريقة وعلى أبطال سبق لهم تحقيق اللقب من قبل وهي السعودية والعراق وكوريا الجنوبية، ونحمد الله على هذا الإنجاز وهذه النتائج التاريخية وأتمني أن نواصل المسيرة وأن نقدم المزيد في المباراة القادمة. وعن كيفية فوز العنابي على كوريا الجنوبية قال الهيدوس: تشكيل العنابي وخطة اللعب اختلفت عن المباريات السابقة وتحديداً عن مباراة العراق، وأعتقد أن الفوز تحقق أيضاً بالمجهود الكبير الذي بذله الجميع.

خوخي بوعلام : سعادتنا بالفوز لا توصف

أعرب خوخي بوعلام نجم منتخبنا الوطني وأحد ابرز نجوم مباراة الامس امام المنتخب الكوري الجنوبي عن سعادته البالغة بالفوز الرائع على الشمشون والتأهل الى نصف نهائي البطولة القارية عن جدارة واستحقاق قائلا في تصريحات صحفية عقب اللقاء : الحمد لله حققنا المطلوب وهو الفوز والتأهل التاريخي الى نصف النهائي القاري بعد مباراة قوية وصعبة مليئة بالندية والاثارة منذ البداية وحتى اطلاق صافرة النهاية . واضاف قائلا لعبنا المباراة بتكتيك مميز وحرصنا على ان لانعطي فرصة للشمشون الكوري للسيطرة والتغلغل دفاعيا واغلاقنا جميع المنافذ ونجحنا في تسجيل هدف الفوز لنتوج جهودنا بانتصار رائع , ونتمنى ان نواصل المسيرة بنجاح في مباراة الثلاثاء للتواجد في المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب .

الراوي وحاتم يغيبان عن نصف النهائي

سيفتقد الأدعم في مباراته المقبلة بالدور نصف النهائي للبطولة يوم الثلاثاء المقبل اثنين من لاعبينا المهمين وهما المدافع بسام الراوي ولاعب الارتكاز عبدالعزيز حاتم وذلك بسبب حصول كل منهما على الإنذار الثاني في مباراة أمس أمام كوريا الجنوبية..

وفي المقابل فسوف يعود كل من عبدالكريم حسن وعاصم مادبو اللذان غابا أمس لنفس السبب..