انطلاقة مثيرة لبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة

متابعة - السيد بيومي

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وسط أجواء رائعة انطلقت منافسات الدور التمهيدي لبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة «الجراند بري» في سلاح الإبيه للرجال والسيدات «قطر 2019» وكان أمس مخصصًا للتصفيات التأهيلية لمنافسات الرجال، وشهدت العديد من المواجهات المثيرة خاصة مع حرص اللاعبين المشاركين على مواصلة المنافسة والتقدم للأدوار التالية. وتقام اليوم المنافسات التأهيلية للسيدات والتي ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة وسط حضور قوي من اللاعبات المصنفات على مستوى العالم يتقدمهن الإيطالية مارا نافاريا المصنفة الأولى عالميا ومان واي فيفيان من هونج كونج المصنفة الثالثة عالميا والكورية الجنوبية يونج مي كانج المصنفة خامسة على العالم.. كما تشارك لاعبات منتخبنا أميرة أبو جبرة وذكريات العبد الله ووضحة العبد الله ونوف المرزوقي وسارة المطوع وأحلام بن نجمة وهيا دياب وسارة دياب ويارا البتاديني وفاطمة حمد ومرام إبراهيم. وكانت منافسات أمس قد جاءت قوية من جانب اللاعبين العالميين المشاركين؛ حيث لم تشهد أي مفاجآت في الأدوار التي لعبت أمس وسوف تزداد البطولة إثارة وقوة مع وصول الكبار للعب فيها غدًا وانطلقت صباح أمس الجمعة فعاليات البطولة على صالة أسباير وكانت الانطلاقة مثيرة مع العديد من المواجهات التي تبشر ببطولة قوية.

لمنافسات بدأت بمواجهات التصفية الأولى وشهدت منافسة كبيرة وأثنى الحكام المشاركون في إدارة المباريات على التزام اللاعبين وارتفاع المستوى الفني وقلة الأخطاء وهو ما يعكس المستوى المتميز للبطولة. ويقضي نظام البطولة بتقسيم المشاركين في التصفيات الأولى إلى مجموعات وبعد ذلك أقيم دور خروج المغلوب الأول بمشاركة 128 لاعباً ثم دور خروج المغلوب الثاني بمشاركة 64 لاعبًا وتأهل منهم بنهاية منافسات اليوم الأول 48 لاعبًا يضاف إليهم 16 من المصنفين الأوائل الذين لم يشاركوا في التصفيات حتى نصل إلى منافسات غدا الأحد بدور ال 64 الثاني والذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى التتويج في نهاية اليوم. وبالعودة للمنافسات فقد بدأت الإثارة مبكرا مع مباريات المجموعات ولكن الإثارة الحقيقية كانت مع دور خروج المغلوب والذي شهد حماسًا كبيرًا من اللاعبين الراغبين في الظهور باليوم الختامي وفرض المنطق نفسه على النتائج ولم تكن هناك أية مفاجآت على صعيد النتائج ومع نهاية منافسات أمس انضم المتأهلون وعددهم 48 للمصنفين ال 16 الأوائل الذين لم يشاركوا في التصفيات انتظارًا لدور 64 وباقي الأدوار غدًا.

وبالنسبة للمشاركة القطرية في منافسات الرجال فقد شارك لاعبونا من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرة وقدم اللاعبون مستويات طيبة وهم حسب ترتيبهم في نهاية التصفيات محمد علي ميرزا والذي تأهل عن المجموعة الثامنة في التصفيات التأهيلية قبل أن يخسر في الدور الإقصائي أمام البولندي كارول كوستا بنتيجة 15-10 بعد أداء طيب محققا أفضل النتائج بين لاعبينا. كما شارك من لاعبي المنتخب كل من محمد الدوسري وعبد الله سيار وآدم فارس زكي ويوسف عبد الله ومحمد الشمري. في حين كانت أبرز نتائج العرب للثلاثي العراقي علاء الدوري والمغربي حسام الكرد والكويتي عبد العزيز الشطي وتوقفت مسيرتهم عند الدور التمهيدي الثاني.

ويشارك في التصفيات النهائية للرجال غدًا أبرز لاعبي العالم يتقدمهم الفرنسي يانيك بوريل المصنف الأول على العالم والأوكراني بوجدان نيكاشين والكوري سانج يونج بارك والفنزويلي روبين ليمبارد جاسكون. ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم التصفيات التمهيدية للسيدات على أن تختتم غدًا في المشهد الختامي للبطولة.