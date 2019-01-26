انخفاض أسعار الشحن العالمية

سنغافورة ـ رويترز: انخفضت أسعار الشحن على سفن الصب الجاف والحاويات، والتي تنقل معظم المواد الخام والسلع تامة الصنع في العالم، على مدى الأشهر الستة الأخيرة في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بشدة. وانخفض مؤشر البلطيق الجاف، وهو مقياس لتكاليف نقل مواد مثل خام الحديد والفحم 47 بالمئة منذ منتصف 2018، حين تسبب نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين في أن يفرض أكبر اقتصادين في العالم رسوماً تجارية على واردات كل منهما. وتعتبر السلع الأولية الجافة السائبة مؤشراً اقتصادياً رئيسياً، لأنها تستخدم في قطاعات صناعية أساسية مثل تصنيع الصلب وتوليد الطاقة، ويقول محللون إن الانخفاضات التي سُجلت في الآونة الأخيرة في النشاط تشير إلى تباطؤ اقتصادي خطير.

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