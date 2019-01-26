ارتفاع أسعار النفط في آسيا

عواصم ـ أ ف ب:

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في آسيا أمس متأثرة بالأزمة في فنزويلا الدولة الكبيرة المصدّرة للذهب الأسود، لكن الارتفاع يبقى محدوداً بسبب زيادة مخزونات المنتجات النفطيّة في الولايات المتحدة. وأمس، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 71 سنتاً ليبلغ سعره 53.84 دولار في المبادلات الإلكترونيّة في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مارس أيضاً فقد ارتفع 73 سنتاً وبلغ إلى 61.82 دولار. وفي فنزويلا، تلقى الرئيس نيكولاس مادورو دعم الجيش، واتهم المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً وتدعمه الولايات المتحدة، بالقيام بـ»انقلاب». وتملك فنزويلا أكبر احتياطي للنفط في العالم. وهي عضو مهم في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على الرغم من انهيار إنتاجها في السنوات الأخيرة. ويشير محللون إلى المخاطر الجيوسياسية التي يمكن أن تستمر بسبب الأزمة في فنزويلا. وقال سوكريت فيجاياكار المحلل في مجموعة «تريفيكتا كوناسلتنت» لوكالة فرانس برس إنه عندما نفكر في الأمر على الأمد الطويل نجد أن للصين مصالح هائلة في فنزويلا. وأضاف: إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى خنق هذا البلد، فإن الصين ستنظر إلى ذلك باستياء. هذا سيؤثر على المفاوضات التجاريّة وعلى النمو وتؤثر على الأسعار أيضاً المخاوف من الفائض في العرض.

وقالت الوكالة الأمريكية لأنباء الطاقة إن المخزونات الأسبوعية للخام الأمريكي ارتفعت بمقدار ثمانية ملايين برميل. ورأت المحللة مارجريت يانج يان من مجموعة «سي ام سي ماركيتس» في سنغافورة أن هذا الارتفاع غير المتوقع يدلّ على أن تباطؤ الطلب وزيادة إنتاج النفط الصخري يمنعان السوق من استعادة بعض التوازن بين العرض والطلب .أما إنتاج الذهب الأسود، فقد بقي في مستواه القياسي الأسبوع الماضي مع استخراج الولايات المتحدة 11,9 مليون برميل يومياً في المعدل. وكانت الأسعار تراجعت بنسبة أربعين بالمئة في ديسمبر بسبب القلق من الفائض في الإنتاج.

ولمحاولة إعادة التوازن إلى الأسواق، قررت أوبك وشركاؤها خفض الإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير. لكن احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يعرقل تحسن الأسعار. وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة «فيليب فيتشرز» في سنغافورة: مع أن الأسعار تدل على إمكانية ارتفاع في الفصل الأول من 2019، ما زالت التحديات الاقتصادية المتزايدة تحدّ من إمكانية تسجيل أرباح على الأمد الطويل. وكان سعر برميل برنت تراجع الخميس خمس سنتات ليغلق على 61.09 دولار في سوق المبادلات في لندن. وفي نيويورك، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف 51 سنتاً يلقفل على 53,13 دولار.

بـ71.5 مليون طن سنوياً

روسيا تتصدر قائمة مصدري النفط للصين

عواصم ـ رويترز:

أظهرت بيانات جمارك أمس أن روسيا تصدرت قائمة مصدري النفط الخام للصين في ديسمبر، لتعزّز موقعها في الصدارة لعام 2018 بالكامل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي متفوّقة على السعودية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، فإن حجم الواردات الصينية من روسيا بلغ 7.04 مليون طن، أو ما يعادل 1.658 مليون برميل يومياً، في ديسمبر. ويزيد هذا 40 بالمئة عن واردات العام الماضي التي بلغ حجمها 5.03 مليون طن. وللعام بالكامل، ارتفعت الواردات القادمة من روسيا إلى 71.49 مليون طن، أو ما يعادل 1.43 مليون برميل يومياً، بزيادة نسبتها 19.7 بالمئة عن 59.7 مليون طن في 2017. وتلقى الطلب على الخام الروسي دعماً من زيادة إنتاج المصافي الخاصة الصينية، التي تفضل الخامات الروسية مثل خام إسبو، بينما دفعت الضبابية الجيوسياسية الصين أيضاً إلى استيراد كميات أقل من دول مثل إيران وفنزويلا. كما انخرطت روسنفت الروسية العملاقة بمزيد من القوة في تسويق خام إسبو، ووقعت اتفاقيات جديدة طويلة الأجل لتوفير إمدادت لشركات نفط حكوميّة مثل (كيم تشاينا) و(بترو تشاينا). وصدرت السعودية 6.97 مليون طن للصين في ديسمبر، أو ما يعادل 1.64 مليون برميل يومياً، بزيادة 48 بالمئة عن 4.71 مليون طن قبل عام. وفي 2018 بالكامل، بلغت حجم شحنات السعودية للصين زيادة 8.7 بالمئة إلى 56.73 مليون طن، بما يعادل 1.135 مليون برميل يومياً. ويعني هذا أن روسيا تتفوّق على السعودية في تصدير الخام للصين بفارق تضاعف تقريباً إلى 295 ألف برميل يومياً في 2018، مقارنة مع 150 ألف برميل يومياً قبل عام. وسجلت الشحنات الأمريكية للصين، والتي تضررت من حرب تجارية بين البلدين، صفراً في ديسمبر. وارتفعت واردات 2018 بنسبة 24.8 بالمئة مقارنة مع 245 ألفاً و616 برميلاً يومياً في عام 2017. وتخطط يونيبك الصينية لاستئناف شحنات الخام الأمريكي للصين بحلول مارس، وفقاً لما ذكرته رويترز في ديسمبر. وهبطت إمدادات فنزويلا للصين 24 بالمئة في عام 2018 إلى 16.63 مليون طن، أو ما يعادل 332 ألفاً و600 برميل يومياً. وانخفضت واردات الصين من إيران 12 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر إلى 2.14 مليون طن، أو ما يعادل 503 آلاف و896 برميلاً يومياً. وانخفضت الواردات السنوية من إيران 20 بالمئة مقارنة مع عام 2017 إلى 29.274 مليون طن، أو ما يعادل 585 ألفاً و475 برميلاً يومياً بعد فرض عقوبات أمريكيّة على طهران بشأن برنامجها النووي.

أوبك تركز على تجنب التخمة النفطية

دافوس ـ رويترز:

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن المنظمة وحلفاءها لا يستبعدون اتخاذ إجراء آخر في اجتماعهم القادم في أبريل إذا زادت المخزونات في الربع الأول من العام. وفي ظل القلق من هبوط أسعار النفط وارتفاع الإمدادات، اتفقت أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا في ديسمبر على العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2019. ومن المقرّر أن يجتمع المنتجون يومي 17 و18 أبريل لمراجعة الاتفاق. ولم يستبعد الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في تصريحات لرويترز اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت مخزونات الدول الصناعيّة الارتفاع فوق متوسط خمس سنوات. وأبلغ باركيندو تلفزيون رويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: ما زلنا نركز على التوازن بين العرض والطلب.. التحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. وأضاف: شهدنا ارتفاع المخزونات فوق متوسط الخمس سنوات. ومنذ شهرين شهدنا عجزاً. نهدف إلى ضمان بقاء المخزونات دون متوسط الخمس سنوات. ومن شأن تعافي أسعار النفط هذا العام أن يعزّز الآمال بين المنتجين بأن اتفاق خفض الإمدادات، الذي بدأ سريانه في الأول من يناير، يؤتي ثماره. وارتفع سعر النفط متجاوزاً 60 دولاراً للبرميل، بعد نزوله دون 50 دولاراً في نهاية 2018. وقال باركيندو إن المنتجين يطبقون تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط لتجنب زيادة المخزون خلال الربع الأول، واستجابت سوق الخام بشكل جيّد. وقال الأمين العام: شهدنا تخفيضات قوية من كبار المنتجين لتجنب ارتفاع المخزونات من جديد في الربع الأول.. ونحن راضون للغاية عن استجابة السوق.

اليابان تواصل شراء النفط الإيراني

عواصم ـ رويترز:

قال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية إن شركات التكرير اليابانية ستواصل شراء النفط من إيران حتى مارس بعد أن نالت إعفاء من العقوبات الأمريكيّة على واردات الخام في نوفمبر. واستأنفت اليابان تحميلات النفط من إيران هذا الشهر بعد أن حملت فوجي أويل وشوا شل شحنات على ناقلة من المتوقع أن تصل إلى اليابان في التاسع من فبراير. وقال تسوكيوكا إن قطاع تكرير النفط الياباني سيواصل مطالبة الحكومة بالسعي لتمديد الإعفاء من العقوبات الأمريكية بعد انتهاء الاستثناء الأولي البالغة مدته 180 يوماً في مايو. وأضاف إن شركات التكرير اليابانية ستتمكن على الأرجح من تدبير إمدادات بديلة من دول في الشرق الأوسط، نظراً لعلاقاتها الودية حتى في حالة عدم تمديد الاستثناء. وقال تسوكيوكا إن إديميتسو كوسان اليابانية التي يرأس مجلس إدارتها تخطط لشراء بقية الكميات المتعاقدة عليها من النفط الإيراني بين فبراير ومارس. وقال إن من المرجح أن تجدّد إديميتسو عقودها محدّدة المدة للنفط الإيراني لكن التفاصيل لم تُحسم بعد. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني: إن اليابان بدأت عملية استيراد النفط الإيراني، وذلك بعد توقف بسبب العقوبات الأمريكية. ويأتي استئناف واردات النفط الإيراني بعد أن مُنحت طوكيو استثناء من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ في نوفمبر. وإيران رابع أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله: بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، بدأت اليابان أيضاً عملية استيراد النفط الإيراني. بيد أن استثناءات مُنحت لأكبر مشتري نفط إيران - اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا - وتسمح لهم باستيراد بعض النفط لمدة 180 يوماً إضافية. وشكل نفط إيران 5.3 بالمئة من إجمالي واردات الخام اليابانيّة في 2018.

أبرزها تباطؤ اقتصاد العالم

وكالة الطاقة تكشف عن تحديات أسواق النفط

لندن ـ رويترز:

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن نمو إنتاج النفط الأمريكي إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي من شأنهما وضع ضغوط نزوليّة على أسعار الخام في عام 2019، وهو ما يمثل تحدياً لإصرار منظمة أوبك على دعم السوق عبر خفض المعروض. وأشارت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة مع الدول الصناعية، إلى أنها تُبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً في تقريرها الشهري إن أثر ارتفاع أسعار النفط يتلاشى، وهو ما سيساعد على تعويض انخفاض النمو الاقتصادي. وارتفعت أسعار النفط فوق 85 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2018 بفعل مخاوف بشأن انخفاض إمدادات النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكيّة الجديدة. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت صوب 50 دولاراً للبرميل في نهاية 2018 بسبب التباطؤ الاقتصادي وزيادة الإمدادات الأمريكيّة، ما دفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض إنتاجها في مسعى لإبقاء الأسعار فوق 60 دولاراً للبرميل.

وقالت الوكالة إن إمدادات النفط العالميّة هبطت بمقدار 950 ألف برميل يومياً في ديسمبر، أي بنحو واحد بالمئة، بقيادة انخفاض إنتاج أوبك حتى قبيل دخول اتفاق تخفيض الإنتاج الجديد حيّز التنفيذ في يناير. وأضافت إن نمو الإنتاج خارج المنظمة يتجه إلى التباطؤ عند 1.6 مليون برميل يومياً في 2019 بعد نمو سنوي قياسي عند 2.6 مليون برميل يومياً في 2018. غير أنها قالت: إن الولايات المتحدة ستستمر في زيادة الإنتاج. وقالت الوكالة: إن الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة منتجي السوائل بالفعل، ستعزّز قيادتها كأكبر منتج للخام في العالم. بحلول منتصف العام. ومن المحتمل أن يصبح إنتاج الخام الأمريكي أعلى من طاقة السعودية أو روسيا. وأشارت إلى أن روسيا زادت إنتاجها النفطي في ديسمبر إلى مستوى قياسي قرب 11.5 مليون برميل يومياً وأنه من غير الواضح متى سينخفض الإنتاج.

30 مليون برميل إنتاج سلطنة عمان

مسقط ـ قنا:

بلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطيّة خلال ديسمبر الماضي 30 مليوناً و757 ألفاً و952 برميلاً، أي بمعدّل يومي قدره 992 ألفاً و192 برميلاً. وأشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز العمانية، إلى أن إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر ديسمبر الماضي بلغ 20 مليونًا و22 ألفًا و587 برميلًا أي بمعدّل يومي قدره 645 ألفًا و890 برميلًا. واستحوذت الأسواق الآسيوية كعادتها على صادرات النفط الخام العماني خلال شهر ديسمبر 2018م، وعلى الرغم من انخفاض كميات النفط المصدرة إلى الصين بنسبة 41ر4 بالمائة خلال ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2018 إلا أن الصين ما زالت تمتلك الحصة الكبرى من مجمل الصادرات النفطية العمانية خلال شهر ديسمبر 2018. كما شهدت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر ديسمبر 2018 استمرارًا في الانخفاض وذلك لأهم النفوط المرجعيّة حول العالم تسليم شهر فبراير 2019 بالمقارنة مع تداولات شهر نوفمبر 2018.