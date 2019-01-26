ربط منظومة النقل البري في قطر إقليمياً وعالمياً

جنيف ـ الراية:

وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف مجالات النقل البري بينهما.

وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد أومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) أمس في مقر الاتحاد بجنيف.

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير الأنشطة المشتركة في المجالات المساندة لقطاع النقل البري وتطوير مشاريع هذا القطاع في دولة قطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمواصفات العالمية وبما يمكنها من لعب دور قيادي ومتميز في هذا الشأن.

وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات إن المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دولة قطر والمنظمات الأممية في مجال النقل، مشيرا إلى أن المذكرة ستعمل على تبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي لتطوير منظومة نقل شاملة، وتوطين الكفاءات والخبرات اللازمة لتطوير قطاع نقل بري مستدام، بالإضافة إلى ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليمياً وعالمياً بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، خاصة بعد انضمام قطر إلى اتفاقية نظام النقل البري الدولي TIR (التير).

وأضاف سعادته: إن المذكرة ستساهم في تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال إعداد برامج وورش عمل مشتركة مع (IRU)، فضلا عن وضع معايير الأداء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لقطاع النقل البري وآلية لمتابعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة بما يتماشى مع متطلبات منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

تطوير النقل

وبموجب المذكرة، سيشمل نطاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الدولي للنقل الطرقي وضع المعايير والمواصفات والسياسات لتطوير أسواق النقل البري للبضائع والركاب محلياً وإقليمياً ودولياً بشكل فاعل واقتصادي وآمن، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية للنقل البري للركاب والبضائع والمواد الثقيلة والخطرة باستخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بتطوير صناعة النقل البري وتوطين الكفاءات والخبرات اللازمة لتطوير قطاع نقل بري مستدام، فضلا عن دعم الانضمام لاتفاقيات النقل البري الرئيسية للأمم المتحدة.

مميزات TIR

انضمت قطر رسميا إلى اتفاقية نظام النقل البري الدولي TIR (التير) العام الماضي وتم إيداع طلب الانضمام للاتفاقية في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتصبح دولة قطر العضو (73)، ضمن عدد من الدول الأوروبية، والآسيوية، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، المنضمة لاتفاقية التير، لتفتح بذلك آفاقاً جديدة لقطاع النقل في دولة قطر من خلال تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل التي تقدمها الدولة عن طريق تسهيل حركة الاستيراد والتصدير ونقل البضائع من وإلى قطر بواسطة الشاحنات القطرية عبر سفن الدحرجة.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر النظام العديد من المميزات الاقتصادية الأخرى منها إلغاء رسوم العبور الجمركية على الحدود بين الدول وعلى طريق الحرير الدولي وتقليل مدة نقل البضائع إلى النصف تقريبا مما ينعكس إيجابا على أسعار السلع داخل قطر وانخفاض تكاليف استيراد المواد الخام أيضا.

تسهيل حركة التجارة

وتجدر الإشارة إلى أن نظام النقل البري الدولي TIR (التير)، هو نظام دولي منسق للرقابة الجمركية يسهل حركة التجارة والنقل الدولي بأقل مدة زمنية وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، ويعمل على تحسين الكفاءة من خلال تبسيط الإجراءات عند المعابر الحدودية، ويسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش المادي عبر المنافذ الحدودية وباستخدام ضمان جمركي عالمي.

ويتوسع التير بسرعة حيث يتطلع أكثر من 20 بلدا إلى الانضمام إليه خلال السنوات المقبلة، كما تعتمد أكثر من 34 ألف شركة نقل وخدمات لوجستية عمليا على نظام TIR لنقل البضائع بسرعة وبشكل موثوق عبر الحدود الدولية.

ويتاح نظام TIR فقط للمشغلين المعتمدين الحاصلين على تصريح للوصول إلى النظام من إدارة الجمارك بالتعاون مع جهات TIR الوطنية.

وتستند معايير الانضمام إلى نظام TIR إلى مهنية الشركة ومدى امتثالها وليس إلى حجم الشركة أو أسطولها وهو نظام TIR متاح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك شركات النقل الكبيرة. ويمكن تعميم نظام TIR من خلال المرسلين والمرسل إليهم المعتمدين من TIR وبالتالي الانضمام إلى نظم النقل الاقتصادية الوطنية والإقليمية المعتمدة.