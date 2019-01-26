31 مليون يورو خسائر تزوير العملة الأوروبية

فرانكفورت ـ د ب أ:

أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أمس أن العلامات الأمنية الجديدة للعملة الأوروبية الموحدة صعَّبت على مزوري العملات عملهم في العام الماضي. وأوضح البنك أن عدد العملات الورقية المزورة التي جرى سحبها من التداول العام الماضي وصل إلى 563 ألف ورقة، بتراجع نسبته نحو 19% مقارنة بعام 2017، مشيراً إلى أن الخسائر المقدرة الناجمة عن تزوير العملة تراجعت من 36 مليون يورو في 2017 إلى 4ر31 مليون يورو في 2018. كما أعلن البنك المركزي الألماني تراجع عدد العملات الورقية المزورة في ألمانيا العام الماضي بنسبة 20% إلى ما يزيد على 58 ألف ورقة، وعزا يوهانس بيرمان، عضو مجلس إدارة البنك، التراجع إلى تحسين حماية العملات الورقية ضد التزوير. وتقلصت الخسائر الناجمة عن تزوير العملات الورقية في ألمانيا من 1ر4 مليون يورو في 2017 إلى نحو 4ر3 مليون يورو في 2018 وأوضح بيرمان أن عدد العملات الورقية المزورة فئة 20 يورو قد انخفض، كما تراجع أيضاً عدد العملات فئة 50 يورو والتي تعد الفئة الأكثر عرضة للتزوير (70% من الحالات).