لاجارد: تباطؤ الاقتصاد الصيني تحت السيطرة

دافوس ـ قنا:

أكدت السيدة كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن التباطؤ الحالي الذي يمر به الاقتصاد الصيني هو «أمر منطقي»، لكنها حذرت من أن تسارع وتيرة هذا التباطؤ قد يفرض خطراً كبيراً وحقيقياً سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وقالت لاجارد، خلال جلسة نقاش عقدت بالمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس المقام في سويسرا، إنه رغم اعتبار تباطؤ النمو الصيني بمثابة أمر مقلق، إلا أنه يبدو تحت السيطرة . وأضافت: أن يتباطأ الاقتصاد الصيني فهو أمر لا بأس به، إنه منطقي وصحيح، وأعتقد أن السلطات الصينية تسيطر عليه إلى حد كبير، لكن إذا كان هذا التباطؤ سريعاً بشكل مفرط، فهو سيشكل مشكلة حقيقية على الصعيد الداخلي وربما على أساس أكثر شمولية. وأظهرت بيانات كشف عنها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، مؤخرا، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني لأدنى مستوى له منذ عام 1990، تحت وطأة ضعف الطلب المحلي والنزاع التجاري والاقتصادي الحاد مع الولايات المتحدة. وأفادت البيانات بأن الاقتصاد الصيني حقق نمواً بنسبة 6ر6 بالمئة خلال عام 2018، مقارنة بنسبة نمو سجلت 8ر6 بالمئة خلال عام 2017. وجاءت هذه الأرقام بالتزامن مع حرب تجارية مريرة خاضتها الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية على مدار العام الماضي، تبادلت خلالها الدولتان فرض تعريفات جمركية ثقيلة على منتجات الطرف الآخر، كانت واشنطن هي البادئة فيها بدعوى وجود عجز كبير في الميزان التجاري بين البلدين وزعمها سرقة الصين لأسرار تجارية وحقوق ملكية فكرية أمريكية. وتفرض واشنطن تعريفات على ما تقدر قيمته بنحو 250 مليار دولار من السلع الصينية، فيما تفرض بكين تعريفات على ما تقدر قيمته بنحو 110 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية. ويجري الجانبان الصيني والأمريكي محادثات تجارية، من المقرر أن تتواصل بنهاية الشهر الجاري، لمحاولة التوصل إلى تسوية تهدئ من حدة الصراع.