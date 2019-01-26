إعادة هيكلة العمل الرقابي لمواكبة النهضة الاقتصادية

الدوحة - الراية:

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث لمنتدى الإنتوساي للأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي الذي استضافته إسطنبول بالجمهورية التركية مؤخراً بدعوة من رئيس محكمة الحسابات التركية.

وأطلع سعادته على هامش اجتماعات المنتدى المشاركين على خطوات التحديث والتطوير التي يتخذها الديوان والمتمثلة في إعادة الهيكلة الشاملة في سبيل النهوض بالعمل الرقابي على مستوى دولة قطر ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة ومساهمته الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال الرؤية المستقبلية الطموحة التي يطبّقها الديوان والمستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030.

وشدّد سعادته على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة الرقابية على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، معتبراً أن التعاون بين ديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية يُعتبر نموذجاً لهذا التعاون وذلك من خلال تبادل الخبرات وتقوية أواصر التعاون والعمل المشترك بين الطرفين بما يخدم الارتقاء بالعمل الرقابي على مستوى البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن ديوان المُحاسبة في دولة قطر مستعد للمشاركة بإمكاناته وخبراته لمختلف الأجهزة الرقابية الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وذلك بهدف الارتقاء بالعمل الرقابي وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام بما يُساهم في تحقيق مختلف دولنا لطموحات شعوبها في غد أفضل.

يذكر أن اجتماعات منتدى الإنتوساي للأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي هي منبر للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة الرقابية ذات النظام القضائي، كما يعمل المنتدى على تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين مختلف الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).