إقبال كبير على «سبا» منتجع شرق

الدوحة - الراية: علن دامير ماجيك، مدير عام النادي الصحي في منتجع فريج شرق، عن إطلاق «سبا» منتجع شرق عروضاً خاصة، مشيرا إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على النادي خلال يناير الجاري وخاصة من العائلات القطرية. وقال إن «سبا» منتجع شرق يقدم خصومات على اشتراكات العضوية والتي سجلت نمواً منذ مطلع العام الجاري. وأضاف أن نجاح «سبا» منتجع شرق يعود إلى المعايير التي يتميز بها في تحديث العلاجات وإطلاق العروض المميزة للخدمات والاشتراكات في العضوية، مشيراً إلى أن نسب الإشغال ترتفع بشكل كبير في النادي الصحي خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونوه ماجيك إلى أن العروض التي تطلق شهرياً تشمل اللياقة البدنية والعضوية والعلاجات الاستجمامية والصحية، بالإضافة إلى عروض بيع المنتجات والملابس الرياضية وتلك الخاصة بالسباحة المتاحة في النادي. وتشمل عروض النادي الصحي في منتجع فريج شرق: عرض العضوية، عرض الصحة واللياقة والاشتراكات التي توفر خصومات تصل إلى 15% على كافة العلاجات والمنتجات الأخرى.

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