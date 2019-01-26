6 شركات تعلن نتائجها المالية الأسبوع الجاري

الدوحة - الراية:

تعلن 6 شركات نتائجها المالية خلال الأسبوع الجاري. وتبدأ الإفصاحات المالية لعام 2018 بشركات بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الدوحة وودام الغذائية يوم غد. وتعلن الشركة الإسلامية القابضة نتائجها المالية الاثنين بعد غدٍ. وتختتم الإفصاحات خلال الأسبوع الجاري يوم الأربعاء المقبل بمجموعة المستثمرين القطريين ومجموعة الرعاية. وينتظر أن تشهد البورصة أداءً جدياً خلال الأسبوع الجاري بعد التراجع الذي شهده السوق الأسبوع الماضي. وحققت الشركات التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن نمواً في أرباحها خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق.

ويتوقع المراقبون أن تشهد السيولة تحسناً خلال الأسبوع الجاري ما ينعكس إيجابياً على أداء السوق. وأكدوا أن الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات حتى الآن تؤكد قوة الاقتصاد القطري، وكذلك متانة المراكز الماليّة للشركات وفي مقدّمتها قطاع البنوك، مشيرين إلى أن النتائج الجيّدة نشرت نوعاً من التفاؤل لدى المستثمرين بالسوق المالي.