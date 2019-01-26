شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات توقيع اتفاقية الضمان بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك والتي بموجبها تصبح غرفة قطر الجهة الضامنة للرسوم الجمركية ومؤسسة الإصدار الوطنية لنظام TIR للنقل البري الدولي في دولة قطر.

وقع الاتفاقية التي جرت مراسم توقيعها في مقر الاتحاد الدولي للنقل الطرقي IRU بمدينة جنيف السويسرية، من جانب غرفة قطر المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، ومن الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة، بحضور سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر.

وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن هذه الاتفاقية تعكس بصمة غرفة قطر في كسر الحصار الجائر والذي فشل في النيل من الاقتصاد القطري، منوها بأن تطبيق نظام TIR للنقل البري الدولي يأتي في إطار تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار وبما ينعكس كذلك على المستهلك، بالإضافة إلى تيسير النقل البري للسلع والبضائع من وإلى دولة قطر.

وأشار المسند في تصريحات صحفية إلى أن نظام النقل الجمركي العالمي TIR يعتبر نظام نقل وضمانا جمركيا دوليا مطبقا عالميًا، فهو يتيح نقل البضائع من بلد المنشأ مرورًا ببلدان العبور إلى بلد المقصد في مقطورات تحميل مختومة تخضع لرقابة الجمارك من خلال نظام متعدد الأطراف معترف به على نحو متبادل، كما أنه يعتبر الوسيلة الأسهل والأكثر أمنا وموثوقية لنقل البضائع عبر الحدود الدولية المتعددة، مما يوفر الوقت والمال لمشغلي النقل والسلطات الجمركية. ومن جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار أهمية تنمية وتوثيق روابط التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي وإزالة القيود والمعوقات في هذا المجال، موضحا أن توقيع هذه الاتفاقية يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما تساهم في تقليل مدة وصول الواردات بما يقارب 50% تقريبا، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة.

من جهة أخرى، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية إن نظام TIR يعمل على تعميم الإجراءات على الحدود للتقليل من العبء الإداري الذي تتحمله السلطات الجمركية وشركات النقل والخدمات اللوجستية، كما يهدف إلى تقليل فترات الانتظار على الحدود بشكل ملحوظ سعيا لتوفير المال والوقت، ويمكن لناقلي TIR المعتمدين نقل البضائع بسرعة عبر مناطق جمركية متعددة، تحت رقابة الجمارك، وذلك باستخدام ضمان واحد، حيث لا يتطلب على المشغلين غير تقديم بيانات تصاريحهم مرة واحدة فقط أثناء عملية المرور عبر الحدود.

ودعا الشرقي الشركات المتخصصة في قطاع النقل والراغبة في الانضمام إلى نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية «تير - TIR»، إلى تقديم أوراقها إلى غرفة قطر لاعتمادها في قائمة الشركات المعتمدة لاستخدام هذا النظام في عمليات التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن الغرفة تشترط أن يكون لدى الشركة الراغبة باستخدام هذا النظام، خبرة في النقل البري الدولي لا تقل عن ثلاث سنوات، لافتا إلى أن غرفة قطر هي الجهة الضامنة للرسوم الجمركية.