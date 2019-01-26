245 مليون مسافر عبر المطارات الألمانية

برلين ـ د ب أ:

ارتفعت أعداد الركاب بالمطارات الألمانية ـ 22 مطاراً ـ بشكل ملحوظ خلال العام الماضي. وأوضحت بيانات رابطة المطارات الألمانية (ايه دي في) أن أعداد ركاب المطارات وصلت العام الماضي إلى نحو 245 مليون شخص، بارتفاع نسبته نحو 4% مقارنة بعام 2017. وحصد مطار فرانكفورت، بوصفه أكبر المطارات الألمانية، العدد الأكبر بـ5ر69 مليون راكب. ويعد الارتفاع في أعداد ركاب المطارات في ألمانيا قوياً على نحو خاص في العام الماضي نظراً لما ترتب على إفلاس شركة اير برلين خريف عام 2017 من إلغاء للعديد من الرحلات الجوية. وبلغ عدد ركاب المطارات الألمانية في ديسمبر الماضي وحده 2ر17 مليون شخص، بزيادة 5ر10% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، وصفت الرابطة الزيادة بأنها نمو صحي في ظل منافسة قوية بين شركات الطيران.

برلين: 60 مليار يورو فائض الميزانية

برلين ـ أ ف ب:

حققت ألمانيا العام الماضي فائضاً قياسياً في الميزانية متفادية «انكماشاً فنياً» بالرغم من تباطؤ نموها الاقتصادي إلى 1,5% مقابل 2,2% العام السابق، وفق ما أعلن المكتب الفدرالي للإحصاءات أمس. وجاءت أرقام «ديستاتيس» مخالفة للتوقعات الصادرة مؤخراً عن العديد من المراقبين والتي نصت على تراجع العائدات العامة وانحسار إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من السنة بعد تراجعه بنسبة 0,2% خلال الفصل السابق. وسجلت القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا على عكس التكهنات فائضاً قياسياً جديداً في حساباتها العامة بمستوى 59,2 مليار يورو، ما يمثل 1,7% من إجمالي ناتجها الداخلي. من جهة أخرى، أفاد مكتب «ديستاتيس» أن الاقتصاد الألماني الذي يحقق نمواً للسنة التاسعة على التوالي، عرف «على الأرجح انتعاشة طفيفة» بين أكتوبر وديسمبر، من غير أن تدعم ذلك بالأرقام، ما سمح له بتفادي فصلين متتاليين من التراجع، ما كان سيعتبر انكماشاً. غير أن ألمانيا عانت العام الماضي من النزعات الحمائية التي تسببت بانكفاء مساهمة التجارة الخارجية في نموها بنسبة 0,2 نقطة مئوية. وعوض الطلب الداخلي الذي يبقى منذ سنوات المحرك المتين والأول للاقتصاد الألماني، عن صعوبات التصدير، مع تزايد الاستهلاك الخاص والنفقات العامة والاستثمارات.