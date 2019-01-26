انطلاق محادثات التجارة الإلكترونية بمشاركة 75 دولة

دافوس ـ د ب أ:

بدأت 75 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، محادثات حول القواعد الدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أمس. وقال مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ومفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، في الاجتماع في منتجع دافوس السويسري، إن المحادثات ستعقد في إطار عمل منظمة التجارة العالمية. وقالت مالمستروم في بيان: التجارة الإلكترونية أصبحت واقعاً في معظم أنحاء العالم، لذا فنحن مدينون لمواطنينا وشركاتنا لقيامهم بتوفير بيئة يمكن التنبؤ بها وفعالة وآمنة للتجارة عبر الإنترنت. وكتب أزيفيدو عبر موقع تويتر: إن هذه خطوة كبيرة نحو تحديث العمل في منظمة التجارة العالمية. ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن من شأن القواعد أن تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية وتتعامل مع العوائق الحالية التي تمنع المبيعات الإلكترونية عبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تضمن القواعد صلاحية العقود والتوقيعات الإلكترونية وتلغي الرسوم على التحويلات المالية الإلكترونية.

هواوي: لا نشكل تهديداً لمستقبل المجتمع الرقمي

دافوس ـ أ ف ب:

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» في دافوس أنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول وأنها تحاول مواجهة هواجس الدول الغربية بشأن تقنيّتها الفائقة السرعة على الإنترنت، الجيل الخامس. ودعا رئيس الشركة ليانغ هوا الحكومات الغربية إلى القيام بزيارة لمصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يُشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض تجسس. وقال: نحن لا نشكل تهديداً لمستقبل المجتمع الرقمي، مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية لم تكشف حتى الآن أدنى دليل على استخدام هذه التقنية من جانب الشركة للتجسس. وصرّح خلال لقاء مع الصحافة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أنه في حال كان وصول هواوي إلى بعض الأسواق معرقلاً والزبائن بدأوا بالتردد، فسنحوّل شراكاتنا التقنية إلى دول حيث يكون مرحباً بنا وحيث يمكننا التعاون. ولم يحدّد عن أي شراكات كان يتحدث عملياً. وعلّقت جامعة أوكسفورد مؤخراً أي تمويل من جانب عملاق الاتصالات الصيني. وأعرب ليانغ عن ثقته بالقضاء الكندي بعد توقيف المديرة المالية في الشركة مينغ وانتشو وهي ابنة مؤسس هواوي والمهندس السابق في الجيش الصيني رين تشينغفاي، بناء على طلب واشنطن.