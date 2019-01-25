جاهزون للتحدي الكوري القوي

أبوظبي - الراية:

أكد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم جاهزية منتخبنا للقائه المهم والمرتقب أمام نظيره الكوري الجنوبي والمقرّر له مساء اليوم، باستاد مدينة زايد الرياضية.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس، باستاد مدينة زايد الرياضيّة، قبل المباراة،: سنكون جاهزين لتقديم مباراة جيّدة والحفاظ على حظوظنا في التأهل للدور قبل النهائي.

وأعرب عن ثقته في قدرة لاعبينا على التعامل مع ضغط احتمال تحقيق إنجاز تاريخي، وذلك عندما يتقابل الفريق مع كوريا الجنوبية اليوم في لقاء ربع النهائي.

وقال سانشيز: العنابي وحتى الآن قام بعمل جيد وحقق نتائج جيدة، وجميع اللاعبين محترفون وهم معتادون على هذا النوع من الضغط، وبالتالي فإنهم يتعاملون مع الوضع بصورة جيدة ويحاولون الاستمتاع قدر الإمكان بالمنافسة، وفي ذات الوقت يطمحون في تحقيق إنجاز عبر بلوغ الدور قبل النهائي.

وأضاف: بعد الفوز في المباراة السابقة على منتخب العراق، لم يكن الوقت كافياً من أجل الاستعداد وإراحة اللاعبين، خاصة أننا سنلعب أمام فريق صعب وقوي، ويعتبر من المرشحين للفوز بلقب البطولة، لكن يجب أن نكون مستعدّين تماماً للمباراة ونكون جاهزين لتحدي الفريق المقابل، اللاعبون يمتلكون الثقة، ولكنهم يعرفون مقدار صعوبة المباراة.

وحول غياب عبد الكريم حسن وعاصم مادبو وإصابة أحمد فتحي قال مدرب العنابي: هذا أمر طبيعي يحصل في البطولات، فاللاعبون قد يصابون أو يحصلون على إنذارات، ورغم أننا ناسف لهذه الغيابات والإصابات، إلا أننا نمتلك لاعبين جيدين في التشكيلة، ونحن واثقون أننا سنحافظ على مستوانا بغض النظر عن الأسماء.

وأضاف: استراتيجيتنا اليوم ستكون طريقنا للفوز باللقاء ولدينا حصة تدريبية أخيرة، أمس، للوقوف على التشكيلة المناسبة لخوض المباراة.

واستطرد سانشيز قائلاً: توقعاتنا في هذه البطولة من البداية كانت محاولة إظهار قدرتنا على المنافسة بين أقوى الفرق في القارة، ولغاية الآن نجحنا في ذلك، ونحن نتعامل مع كل مباراة بالتدريج، واليوم ستكون مواجهة جديدة وقوية ستكون لدينا فرصة جديدة في القيام بذلك.

وتابع: المنتخب الكوري الجنوبي يمتلك لاعبين موهوبين ومميزين، وبرأيي هم يلعبون بطرقة هجومية مميّزة، وباعتقادي أن كل مبارياتنا السابقة مع كوريا الجنوبية كانت جيدة المستوى، وآمل أن مباراة، اليوم، تكون مشابهة.

وأوضح مدرب منتخبنا: في آخر مباراة مع كوريا الجنوبية حققنا الفوز في الدوحة، خلال تصفيات كأس العالم 2018، ولكن مباراة اليوم، ستكون مختلفة كلياً.

وعن وجود المعز علي هدّاف الفريق والبطولة في مباراة اليوم وقدرته على التسجيل قال سانشيز: لا يهم من يسجل بالنسبة لنا، بل ما يهمنا أن نسجل الأهداف، وأن نحقق الانتصار.

وحول نظافة شباك العنابي وتألق سعد الدوسري، قال: من الجيد لكل فريق أن يخوض المباريات دون أن يتلقى أهدافاً في مرماه، وهذا أمر تحقق حتى الآن بسبب مستوى سعد الدوسري وخط الدفاع، ولكن الإحصائيات لا تفيد في المباريات التالية ولن تفيد في مباراة اليوم أمام كوريا الجنوبية، حيث يجب أن يواصل الفريق تقديم أفضل ما بوسعه في كل مباراة.

وعن المشاركة في آسيا ثم كوبا أمريكا قال مدرب العنابي: الاتحاد القطري، يدعمنا كثيراً ومشاركتنا في كوبا أمريكا ستكون تجربة رائعة ضدّ أفضل الفرق في العالم وستكون أفضل استعداد لكأس العالم 2022.

بينتو: نتوقع مباراة صعبة جداً

قال البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية إن المواجهة اليوم أمام العنابي ستكون صعبة وقوية للغاية.

وأكد بينتو في المؤتمر الصحفي: نتوقع مباراة صعبة جداً أمام فريق جيّد للغاية ويمتاز بالتنظيم المميّز في الدفاع والهجوم، وهو فريق يتم بناؤه منذ فترة طويلة، ولديه مدرب يعرف اللاعبين جيداً، وقد قاموا بكثير من العمل منذ سنوات، ولديهم لاعبون جيدون من الناحية الفنيّة ويمتازون بالسرعة. لهذا أتوقع مباراة صعبة جداً، وسيكون أمامنا خلالها تحدٍ صعب للغاية. وأضاف: نحن نحاول مساعدة اللاعبين على التعافي بأفضل صورة ممكنة، ونعمل خلال التدريبات على أن نجعل اللاعبين لا يبذلون مجهوداً بدنياً كبيراً، وهو موقف يمرّ به الفريقان في ذات الوقت. وتابع المدرب البرتغالي: المباراة ستكون جيّدة ومختلفة عن المواجهات السابقة، لأن كلا الفريقين يسعيان إلى الاستحواذ على الكرة وأخذ زمام المبادرة في الهجوم. وعن وجود غيابات في صفوف منتخبنا قال بينتو: يمكن أن أتحدّث أيضاً عن عدد اللاعبين الذين يغيبون عن فريقي في هذه البطولة، ومهمة كل مدرب أن يختار أفضل تشكيلة وأفضل طريقة لخوض المباراة وتحقيق الفوز. وعن تأثير غياب اللاعب كي سونغ - يونغ في البطولة قال المدرب البرتغالي: كي لاعب مهم بالنسبة لنا ولطريقتنا باللعب، ولكنه يغيب عنا حـــــالياً، وكل ما نقدر أن نقوم به هو أن نبحث عن أفضل الحلول لتعويض غيابه.

علي عفيف: نعد جماهيرنا بمضاعفة الجهد

قال علي عفيف مهاجم العنابي إنه يثق في قدرة منتخبنا على الفوز بلقب كأس آسيا، وذلك قبل خوض المواجهة أمام كوريا الجنوبية. وأكد في المؤتمر الصحفي: فخورون بأن منتخبنا وصل لربع النهائي وسعداء لتواجدنا في هذه المرحلة من كأس آسيا .. ومباراتنا مع منتخب كوريا الجنوبية صعبة. وتابع مهاجم منتخبنا الوطني: نعد جماهيرنا أن نقدم كل ما بوسعنا على أرض الملعب، ونحن واثقون أننا سنسعدهم، حيث سنعود بلقب البطولة من أجلهم. وأضاف: ثقتي مصدرها أننا كلاعبين في الفريق نشعر بالمسئولية الملقاة على عاتقنا، وما قدمناه على أرض الملعب يؤكد أننا الأفضل بحسب الأرقام، وفي ذات الوقت لن نتراخى وسنواصل العطاء على أرض الملعب.

وأضاف: الفوز على الفرق الكبيرة يعطيك دافعاً كبيراً ويجعلك تقترب أكثر من كأس البطولة.. نحن سعداء بالمكان الذي وصلنا إليه في كأس آسيا، ونحن متشوقون للتقدم أكثر في البطولة. وعن رؤيته للمباراة والمنتخب الكوري قال عفيف: المنتخب الكوري يمتلك لاعبين مميزين يلعبون في البطولات الكبرى في أوروبا، ولكن نحن لدينا الحافز للظهور بقوة ومحاولة تحقيق إنجاز تاريخي.

الـ VAR جاهز لمباراة اليوم

بدأت البطولة منذ يوم أمس، ولأول مرة في تاريخها، باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد من خلال مباريات الدور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أجرى عدّة دورات تدريبيّة للحكّام حول تقنيّة الـ VAR، ابتداءً من شهر سبتمبر الماضي، كما أنّه أجرى تجربة ناجحة للتقنية خلال دور الـ16 في الملاعب الأربعة التي تستضيف مباريات دور الثمانية، وهي استاد مدينة زايد الرياضيّة واستاد محمّد بن زايد في أبو ظبي واستاد هزّاع بن زايد في العين واستاد آل مكتوم في دبي.

العنابي قادم من مباريات أصعب

وفقاً للأرقام تبدو كفة العنابي هي الأرجح هجومياً حيث سبق أن سجل (11) هدفاً في أربع مباريات مع الحفاظ على نظافة شباك مرماه في حين كان المنتخب الكوري الجنوبي قد سجل ستة أهداف في نفس العدد من المباريات وأصيب مرماه مرة واحدة، وقد يكون مهماً هنا الإشارة إلى أن مسيرة العنابي في البطولة كانت هي الأصعب مقارنة بمسيرة الكوري الجنوبي، إذ واجه منتخبين مرشحين بقوة لإحراز اللقب وهما السعودية والعراق وكلاهما من الأبطال السابقين للبطولة.