4.8 مليار ريال مكاسب البورصة

الدوحة - الراية:

عادت بورصة قطر للمكاسب أمس، حيث ارتفع المؤشّر العام للبورصة القطرية 0.58% في نهاية التعاملات، ليغلق عند مُستوى 10712.39 نقطة رابحاً أكثرَ من 62.1 نقطة. وحقّقت البورصة أمس مكاسب بلغت 4.8 مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس حوالي 615.9 مليار ريال، مُقابل حوالي 611.1 مليار ريال أمس الأوّل. وارتفعت مُؤشّرات 5 قطاعات، تصدّرها قطاع النّقل بنحو 1.8%، بينما تراجعت مؤشّرات قطاعَي التأمين والبنوك. وسجّل مؤشّر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بمقدار 19.1 نقطة، بنسبة 0.47/‏% ليغلق عند 4 آلاف و62.36 نقطة.

وسجّل مؤشّر جميع الأسهم المُتداولة ارتفاعاً بمقدار 22.92 نقطة، وبنسبة 0.71% ليغلق عند 3 آلاف و233.1 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وجاء سهم «قطر الوطنية للإسمنت الوطنية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنموّ نسبته 10%، بينما تصدّر سهم «قطر وعُمان» الأسهم المُنخفضة بنسبة 3.81%. وحقّق سهم «وقود» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 46.8 مليون ريال، مرتفعاً 2.81%، بينما تصدّر سهم «قامكو» نشاط الكميات بتداول 1.05 مليون سهم، مُتراجعاً 0.41%. وساعدت زيادة السّيولة، مُقارنة بأمس الأوّل في ارتفاع مُؤشّر البورصة أمس. وزادت سيولة البورصة أمس بنسبة 75.3% لتصل إلى 324.1 مليون ريال، مُقابل 185 مليون ريال أمس الأوّل، كما ارتفعت أحجام التداول 6.6% إلى حوالي 8.1 مليون سهم، مُقابل 7.58 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

وجرى تداول 2.66 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تصل إلى 108.1 مليون ريال. وانخفض مؤشّر القطاع بمقدار3.71 نقطة، وبنسبة 0.1% بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و904.96 نقطة.

وجرى تداول حوالي 457 ألف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، بقيمة 56.6 مليون ريال. وارتفع مُؤشّر القطاع بمقدار 92.07 نقطة، وبنسبة 1.3%، ليصل إلى 7 آلاف و209.94 نقطة. وجرى تداول 454.4 ألف سهم في قطاع النقل بقيمة 15.9 مليون ريال. وارتفع مُؤشّر القطاع بمقدار 38.41 نقطة، وبنسبة 1.8% ليصل إلى ألفين و185.31 نقطة.

وجرى تداول 2.6 مليون سهم في قطاع الصّناعة بقيمة تصل إلى 83 مليون ريال. وراتفع مؤشّر القطاع بمقدار 58.9 نقطة، بنسبة 1.74% ليصل إلى 3 آلاف و‏440.51‏ نقطة.