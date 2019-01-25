ألمانيا تبيـع لقطر 4 أنظمـة صواريــخ بحـريـــة متطـــورة

برلين - وكالات: أعلن بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني موافقة بلاده على تصدير 4 أنظمة صواريخ بحرية طورتها ألمانيا والولايات المتحدة إلى قطر.. موضحاً أنه سيتم تصدير نظام الصواريخ إلى قطر عبر إيطاليا، بينما يتم تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة. وتحمي الأنظمة سفن البحرية من الصواريخ والطائرات.وتشمل عملية البيع 85 جهاز رادار مزدوج وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوجيه الصاروخ إلى هدفه. تأتي هذه الخُطوة في وقت أوقفت فيه برلين جميع مبيعات الأسلحة للسعودية بعد تورّط الرياض في اغتيال الصحفيّ جمال خاشقجي.

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