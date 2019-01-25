الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بمبادرة صاحب السمو

نيويورك - قنا: رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار لدعم اللاجئين والنازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا وسوريا المتأثرين بطقس الشتاء القاسي الذي عمّ المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة في تصريح له «إن الأمين العام يرحب بالإعلان الأخير لأمير دولة قطر بتخصيص 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والنازحين في الشرق الأوسط المتأثرين بالطقس القاسي الأخير في المنطقة». كما أعرب الأمين العام عن امتنانه لكرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولشعب دولة قطر. وأوضح الأمين العام، أنه «كما تعلمون كان حقاً لظروف الشتاء القاسية الأخيرة في بلاد الشام تأثير مرّوع على المجموعات السكانية المستضعفة، سواء على اللاجئين أو المجتمعات التي تستضيفهم».وقال «إن شركاء العمل الإنساني يواصلون الاستجابة لاحتياجات المتضررين، ويبذلون كل الجهود للتخفيف من معاناتهم».. مضيفاً، أنه «في ظل هذه الظروف الصعبة تكتسب تبرعات دولة قطر قيمة بالغة، وتأتي في الوقت المناسب لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الفئات المستضعفة».

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