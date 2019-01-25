أردوغان يأمر بفتح تحقيق دولي بمقتل خاشقجي

أنقرة - رويترز: كشف زير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بالتحضير لفتح تحقيق دولي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات صحفية، أن تركيا أجرت تحقيقاً عادلاً وشفافاً في قضية الصحفي خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي. وأوضح: «لقد حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة لم يسمها، حاولت التغطية على جريمة القتل، وطي القضية». ولفت جاووش أوغلو، إلى أن مقرراً خاصاً من الأمم المتحدة سيزور تركيا قريباً للبدء بإجراء التحقيق الدولي. من جانبها قالت وكالة «رويترز» نقلاً عن محققة أممية، إنها ستذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل، «لرئاسة تحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي». وقالت المحققة «أجنيس كالامارد»، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، إنها «ستنقل نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي لمجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل». وزادت المحققة بأنها «ستقيم خطوات الحكومات، ردا على مقتل خاشقجي، ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة».

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