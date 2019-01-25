هل تريــد السعودية إحـــراق المــنطقــة؟

الدوحة- الراية:

يبدو أن السعودية تريد إحراق المنطقة، فيما لو تأكدت صحة التسريبات التي تشير إلى أنها قد بنت مصنعا للصواريخ البالستية، ومن الواضح أنها خطوة أخرى تؤكد على أن القيادة السعودية ممثلة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا تريد أي استقرار في المنطقة بل إنها تعمل على إشعال فتيل سباق تسلح مع إيران، المنافسة الرئيسية لها في المنطقة. ومن المحتمل أن مثل هذا السباق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ستشعل المنطقة. هذا وقد ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن صورا للأقمار الاصطناعية أظهرت أول مصنع للصواريخ البالستية بنته السعودية، واضعة ذلك كجزء من الطموحات العسكرية والنووية المتزايدة لولي العهد السعودي البالغ من العمر 33 عاما . وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الصور الفضائية التي كانت عالية الجودة لمصنع يقع في منطقة الوطح الصاروخية جنوب غرب العاصمة الرياض كشفت عن آلة لصناعة المقذوفات الصاروخية باستخدام وقود صلب، لكنها ذكرت أنه من غير الواضح من صور الأقمار الاصطناعية ما إذا كان المرفق قد اكتمل أو أصبح قادرا وظيفيا على تصنيع الصواريخ.

وفي إطار سعيها للحصول على تعليق سعودي أو أمريكي رسمي على ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية بهذا الشأن، قالت الصحيفة إن المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن رفض التعليق على ما ورد في التقرير والصور الفضائية أو تقديم معلومات عن طبيعة المنشأة في قاعدة الصواريخ.. وحسب الصحيفة امتنعت أيضا وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) عن التعليق، مضيفة أن السفارتين الصينية والباكستانية في واشنطن تجنبتا أيضا الخوض في هذه القضية أو الاستجابة لطلبات التعليق.

ومن ثم عادت الصحيفة وقالت إن خبراء يستبعدون إمكانية تصنيع السعودية صواريخ بعيدة المدى والسعي للحصول على أسلحة نووية.

وتقول الصحيفة إن الأخبار عن وجود منشأة للصواريخ تأتي في وقت تواجه فيه المملكة منعطفا حرجا، فقد تبنت سياسة هجومية في ظل ولي العهد محمد بن سلمان والذي حذر ببرنامج “ستون دقيقة” على شبكة “إي بي أس” من تطوير بلاده السلاح النووي حالة حصلت فيه إيران على القنبلة النووية.

وتولى ولي العهد وزارة الدفاع عام 2015 أي بعد وصول والده إلى العرش السعودي. وتتفاوض السعودية مع الولايات المتحدة لتوقيع صفقة تسمح لها ببناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة للأغراض السلمية. وتسبب إصرار المملكة على تخصيب اليورانيوم محليا بخلق مخاوف لدى الولايات المتحدة التي باتت تشك في أن المفاعل لا يهدف للأغراض المدنية بل إنه غطاء لأهداف العسكرية.

وأدى مقتل الصحافي خاشقجي في أكتوبر 2018 في تركيا لتصلب في مواقف الكونجرس بشأن المفاعل النووي.

وفي المقابل نقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين القول بإنه فيما لو جرى تشغيله فسوف يسمح للسعودية بتصنيع صواريخ ذاتية الدفع، مما يغذي المخاوف من حدوث سباق تسلح ضد منافستها الإقليمية إيران وهو التنافس الذي قد يؤدي إلى إشعال المنطقة. وأشار الخبراء إلى أن السعودية لا تمتلك في الوقت الحالي أسلحة نووية، لذلك من المرجح أن أي صواريخ منتجة في المصنع ستكون عنصرا حاسما في أي برنامج سلاح نووي سعودي في نهاية المطاف، مما يمنح قدرة المملكة على إنتاج أنظمة التوصيل المفضلة للرؤوس النووية. وأضافت واشنطن بوست أن طريقة حصول السعوديين على التكنولوجيا اللازمة لبناء المنشأة غير واضحة، لكن المورد الأول المحتمل هو الصين.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الرياض سعت لإنشاء محطة للطاقة النووية السلمية، لكن الأمريكيين رفضوا بسبب مخاوف من أن تسعى السعودية لامتلاك سلاح نووي. وتابعت واشنطن بوست أن الولايات المتحدة حرصت على ألا تبيع للسعودية صواريخ بالستية، كما أن معارضة بيع الأسلحة لها ازدادت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.