واشنطن ترسل قوات إضافية إلى سوريا

واشنطن - قنا:

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنها أرسلت قوات إضافية إلى سوريا، لافتة إلى أن السبب هو تأمين عمليات انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. ولم تكشف مصادر بالوزارة، في تصريحات لشبكة “ سي ان ان” الأمريكية عن الموقع الذي سترسل إليه هذه القوات الإضافية أو عن العدد الذي تم إرساله.. لافتة إلى أنها على الأغلب من قوات المشاة وستتمثل مهامها بالمساعدة بتأمين القوات والمعدات على الأرض وخلال عمليات نقلها. وبينت المصادر أن هذه القوات ستتنقل في عدة مناطق بسوريا، دون التطرق إلى موضوع عمليات الانسحاب ذاتها، نظراً لـ”دواعٍ أمنية” وذكرت ‏”سي ان ان” أن هذه الأنباء تأتي بعد إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أربعة أمريكيين بالإضافة إلى عشرة آخرين في مدينة “‏منبج” ‏السورية، الأسبوع الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في منتصف ديسمبر الماضي أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها البالغ عددها نحو 2000 جندي من سوريا، مؤكداً أن تنظيم داعش تمت هزيمته.. وتسبب إعلانه في إثارة ردود فعل رافضة بين الدول المنضوية تحت التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.