الداخلية تنشر الوعي بمخاطر قراصنة الإنترنت

الدوحة - قنا:

شاركت وزارة الداخلية متمثلة بإدارة الاتصالات في مؤتمر المشاريع الريادية مشاريعنا (النسخة الرابعة) والذي عقد في مركز الدوحة للمعارض، وينظمه مركز الإنماء الاجتماعي (نماء).. ويضم المؤتمر نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.

وجاءت مشاركة إدارة الاتصالات في الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر تحت عنوان (أمن الشبكات اللاسلكية والهواتف المحمولة الشخصية).

وفي بداية الندوة، قام الملازم أول سعد الكواري بتقديم عرض تقديمي بعنوان توريث الحماية الأمنية للأجيال القادمة تناول فيه جملة من المسائل التوعوية الكفيلة بحماية الجيل الحالي من المخاطر التي قد يتعرّض لها مستخدمو الوسائل التكنولوجية الحديثة، وبخاصة الهواتف الذكية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، موضحاً أهمية عدم الانسياق وراء الرسائل الدعائية التي تصل عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنّ هناك العديد من الأساليب التي يتبعها قراصنة الإنترنت للإيقاع بضحاياهم.. مؤكداً أهمية عدم إعطاء أي بيانات شخصية أو بنكية للمصادر المجهولة والمواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، وعدم فتح الروابط التي تصل عبر الرسائل النصية (SMS) أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتس آب وغيره، دون التأكد من مصدرها.

كما أكّد أهمية تكثيف برامج التوعية لطلاب المدارس وأفراد المجتمع عموماً عبر المُحاضرات وورش العمل، والمواد التثقيفية من خلال وسائل الإعلام لخلق وعي مجتمعي يحمي الجميع من هذه المخاطر تشارك فيه جميع الجهات المعنية بهذا المجال.

من جهته، استعرض الملازم أول شاهين سعد الكعبي في الحلقة النقاشية التي جاءت بعنوان (أمن الشبكات المنزلية والهواتف المحمولة)، أبرز المخاطر التي قد تتعرض لها الشبكات المنزلية والهواتف المحمولة من قبل قراصنة الإنترنت.. منوهاً إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة لحماية المجتمع من تلك المخاطر.

ولفت إلى أنّ دولة قطر من الدول القلائل في العالم التي وفرت الحماية القانونية للمُجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية، من خلال إصدار التشريعات الخاصة بهذه المسألة.. لافتاً في هذا الصدد إلى القانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي من خلاله تتوفر الحماية للشركات والأفراد من الجرائم الإلكترونية.