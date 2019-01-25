نائب رئيس الوزراء يجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان



الدوحة-قنا: اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع سعادة السيد زلماي خليل زادة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

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