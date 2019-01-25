د. خالد العطية يجتمع مع وزير الدفاع الصومالي

الدوحة-قنا: اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس، مع سعادة السيد حسن علي محمد وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

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