المريخي يجتمع مع وفد الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

الدوحة - قنا:

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مع سعادة السيد أنطونيو بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والسيد سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية، خلال زيارتهما الحالية للبلاد.

جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الراهنة بالمنطقة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.