شراكة بحثية بين الجامعة والصحة لخدمة كبار السن

كتبت - هناء صالح الترك:

وقعت جامعة قطر صباح أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة رعاية كبار السن تضمنت تبادل الخبرات الفنية والاستشارية والتدريبية ما بين الطرفين والتعاون مع الخبراء بالجامعة في إجراء بحوث اجتماعية وصحية وطبية تلبي احتياجات السكان وشريحة كبار السن، والاستفادة من المراكز البحثية والوحدات الدراسية التي تتوفر في جامعة قطر، وتنظيم الندوات والمناظرات وورش العمل المشتركة في المجالات التي تهم الطرفين. إضافة إلى تنظيم معارض بهدف إثراء المعرفة حول المواضيع المشتركة بين الطرفين.

وقعت المذكرة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي، والدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة وكبار المسؤولين بوزارة الصحة والجامعة. كما تضمنت مذكرة التفاهم تقديم التدريب المهني لطلبة الجامعة، وذلك بإشراك بعض الطلبة بالأبحاث والأنشطة التي تحتاجها أو تنفذها الوزارة، وإجراء البحوث والدراسات الرامية لدعم وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تساهم في تطوير الواقع الصحي والاجتماعي لكبار السن في الدولة.

كما تضمنت الاتفاقية، تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق هذه المذكرة. وإعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من الطرفين من خلال اتفاقيات منفصلة.



د. مريم المعاضيد:

المساهمة في الخدمات المقدمة لكبار السن

قالت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي ،إن توقيع هذه المذكرة مع وزارة الصحة يهدف إلى المساهمة الفعالة في تقديم الخدمات المناسبة لفئة هامة من فئات المجتمع القطري وهي فئة كبار السن، مشيرة إلى أن جامعة قطر كبيت خبرة أول يهمها أن تشارك بفعالية في خدمة مجتمعها، وتقديم خبرتها في هذا المجال، حيث جاءت هذه المذكرة بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية تم خلالها بلورة تصور عن احتياجات الوزارة البحثية وما يمكن للجامعة أن تقدمه في هذا المجال، وتم تشكيل فرق عمل من الوزارة والجامعة لدراسة الاحتياجات ووضع التصورات المناسبة لها لتكلل أعمال هذه اللجنة بتوقيع هذه المذكرة الهامة.

د. عبد الناصر فخرو: تدريب طالبات التربية في الصحة النفسية

قال الدكتور عبد الناصر فخرو عضو هيئة التدريس في قسم العلوم النفسية بكلية التربية ل الراية إن هناك تعاونا جديدا بين كلية التربية ووزارة الصحة العامة بحيث أن طالبات التدريب الميداني أو طالبات التربية العملية داخل بعض المواد سيعملن على تطبيق الجانب العملي من الدراسة داخل وحدات الصحة النفسية في وزارة الصحة، وبالتالي سيصبح عند الطالبات نوع من التنوع في الخبرات، مشيرا إلى أن هذه المذكرة ستفتح آفاقا جديدة فيما يتعلق في كفاءة الخدمة النوعية التي تقدم لكبار السن من خلال ما تفرزه نتائج هذه الأبحاث بالإضافة إلى تقديم تعاون طيب بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

د. كلثم الغانم:

دور بحثي هام للجامعة في خدمة المجتمع

أكدت الدكتور كلثم الغانم عضو هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم رئيس الفريق البحثي المكلف من قبل جامعة قطر بالتنسيق لهذه الفعالية، أن توقيع هذه المذكرة يتضمن تدريب الطلاب، وتبادل المعلومات وتحسين السياسات المتعلقة بخدمة كبار السن، وقالت إن جامعة قطر تشارك بعدة إدارات وأقسام في هذا الجهد الذي يتطلب تعاونا بينيا في التخصصات المختلفة مثل وحدة الإحصاء بكلية الآداب والعلوم، وبرنامج الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم، وأقسام علم الاجتماع، وعلم النفس، والشؤون الصحية، وغيرها من الأقسام المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن. واختتمت تصريحها قائلة: إن جامعة قطر تسعى للمساهمة في تحسين أوضاع السكان وتحسين جودة الحياة بالنسبة لهم وهو أحد الأهداف الهامة لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030.

د. هنادي الحمد: تحديث قاعدة بيانات كبار السن

أكدت الدكتورة هنادي الحمد قائد وطني للشيخوخة الصحية، مديرة إدارة كبار السن بوزارة الصحة العامة ورئيس فريق الوزارة للتنسيق مع جامعة قطر ل الراية ، أن توقيع مذكرة التفاهم جاء بعد عملية اتفاق وتعاون وتنسيق بين وزارة الصحة العامة وجامعة قطر، وقالت: نسعى من خلال هذه المذكرة إلى التركيز على إعداد الدراسات والبحوث التي تتناول قضايا فئة كبار السن، موضحة أن البحوث ستكون بحوثا اجتماعية، وبحوثا صحية منفصلة، لافتة إلى أنه يوجد حاليا قاعدة بسيطة لكبار السن بالوزارة، ونحن بصدد تحديثها وتوسيعها، لأنها تساعدنا على دعم التخطيط والتنفيذ الصحيح لكبار السن، مؤكدة أن الاجتماعات المتواصلة مع الجامعة ومعرفة الاحتياجات الخاصة بالوزارة في مجال البحوث ساهمت في التوصل لهذه المذكرة الهامة التي ستساهم في تحسين الحياة ونوعية الخدمات المقدمة لكبار السن في دولة قطر.

د. صالح المري: تطوير خدمات كبار السن

أكد الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار إيمان الوزارة بالدور الحيوي والفعال للوزارات والهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع.

وقال المري إن توقيع هذه المذكرة يأتي كذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الصحة العامة في توفير الخدمات الصحية لكبار السن وفي متابعة تنفيذ السياسة الصحية المتعلقة بهذه الفئة ومراجعتها وتطويرها، ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى إدماج قضايا رعاية كبار السن في الخطط التنموية الشاملة ولاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والإعلامية والثقافية والبيئية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية بما يساعد على تطوير السياسات الصحية والبرامج التنموية.

وأشاد المري بتعاون الجامعة مع الوزارة وتقديم خبراتها البشرية والبحثية في خدمة هذه الفئة الهامة من فئات المجتمع.