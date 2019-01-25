قطر تدعم المجلس التحالفي للعمل الإنساني العالمي

الدوحة - الراية :

عُقد الاجتماع غير الرسمي الأوّل للمجلس التنفيذي التحالفي للعمل الإنساني العالمي في دافوس سويسرا أمس الأوّل بدعم سخي من دولة قطر ورئاسة سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة مركز قطر للمال.

وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث الإنساني أن المجلس يعدّ تحالفاً فريداً من نوعه برئاسة سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بالإضافة إلى قادة القطاع الخاص من مختلف الشركات حول العالم، وذلك بهدف الاستجابة للنداءات الإنسانية والتحديات المتزايدة لأكثر من ١٣٥ مليون محتاج عن طريق الدعوات العالمية لجهود الشراكة.

حضر الاجتماع الأوّل مسؤولون تنفيذيون من مركز قطر للمال وشركات Ericsson وGlaxoSmithKline وthe GSMA وHenry Schein وMastercard و Salesforce.org ومؤسسة UPS.

وقد التقت المجموعة التنفيذية برؤساء كلّ من منظمات الأمم المتحدة التالية: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة، حيث قامت هذه المنظمات بإشراك خبراتها ومعرفتها ومواردها الجماعية واستكشاف نماذج تعاونية لمزيد من الفعالية في العمل الإنساني وسبل مُشاركة القطاع الخاص المبدئية في التأهب للحالات الإنسانية الطارئة والاستجابة لها. إن الوعي والاهتمام بالتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة عبر شركات القطاع الخاص في تزايد، ويمكن لهذا التعاون أن يجمع بين الكفاءات الفريدة للشركات مع جهود المنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية بفعالية واستدامة وعلى نطاق واسع.

وصرّح سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة “نحن جميعاً في هذا معاً، فخطة عام 2030، مع الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة 17 SDGs، تدعو إلى إجراءات عالمية لضمان عدم ترك أي شخص في الخلف. وهذا يعني تعبئة جميع الموارد وتطوير التكنولوجيا والموارد المالية وبناء القدرات والديناميكية المُتعددة الشراكات مع أصحاب المصلحة لتحقيق الفعالية والتأثير، حيث إن المجلس التنفيذي التحالفي للعمل الإنساني العالمي يظهر التزام القطاع الخاص والأمم المتحدة بالتعاون لإغاثة ١٣٥ مليون شخص في حاجة إلى المُساعدة حول العالم”

واتفق الشركاء خلال الاجتماع على إنشاء مجموعة عمل للتحضير للاجتماع القادم والانطلاق الرسمي للمجلس التنفيذي التحالفي للعمل الإنساني العالمي والذي سوف يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر ٢٠١٩.