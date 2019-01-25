صاحب السمو يستقبل عدداً من قادة الكليات العسكرية

الدوحة - قنا : استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح أمس بمقر كلية أحمد بن محمد العسكرية، عدداً من قادة الكليات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد، لحضور حفل تخرج الدفعة الرابعة عشرة من مرشحي الكلية. حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

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