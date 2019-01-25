مجموعة beIN تحصل على حقوق بث بطولات أمريكا الجنوبية

الدوحة – الراية: أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) ووكالة FC Diez ومجموعة beIN الإعلامية أمس عن توقيع اتفاقية حصلت بموجبها beIN SPORTS على حقوق بث حصرية ولعدة سنوات لبطولة كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا و24 منطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وستبث قنوات beIN SPORTS بطولة أندية كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية هذه في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى، مما يعزز مجموعة حقوق البث الرياضي الرئيسية في الشركة. كما حصلت مجموعة beIN الإعلامية على حقوق بث ثاني أهم بطولة كروية في أمريكا الجنوبية، وهي بطولة كوبا سود أمريكانا. وتقام البطولتان سنوياً في فترات مختلفة نادراً ما تتعارض معاً. وهذا يتيح لقنوات beIN SPORTS بث جميع المباريات في كلتا البطولتين وعددها 262 مباراة كل عام عبر القنوات الخطية والرقمية.وبموجب هذه الاتفاقية التي تستمر لمدة أربع سنوات من 2019-2022 سيكون لقنوات beIN SPORTS دور فعال في جعل هذه البطولة التاريخية مشهداً عالمياً حقيقياً. بهذه المناسبة قال مارتن اورنشه نائب رئيس المحتوى الرياضي في مجموعة beIN الإعلامية: "يسعدنا أننا تمكنا من الحصول على حقوق بث بطولة كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا وريكوبا سود أمريكانا للسنوات الأربع القادمة في العديد من المناطق. ستبث قنوات beIN SPORTS هذه البطولات التاريخية المشوقة والحماسية، بما يثبت التزامنا بأن نكون الشبكة العالمية الرائدة في مجال الرياضة والترفيه.

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