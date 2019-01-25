سان جيرمان يواصل انتصاراته في الكأس

باريس-‏‏‏قنا:

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورغ بنتيجة (2-0) وتأهل إلى ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم في الدور الـ 32 من البطولة. افتتح الأوروغوياني التسجيل في وقت مبكر جدا في الدقيقة الثالثة لحامل اللقب في المواسم الأربعة السابقة، بعد تمريرة من الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ، وظلت النتيجة على حالها طوال الشوط الأول. وبعد نحو ساعة، أصيب نيمار على ما يبدو في قدمه اليمنى، وخرج وهو يعرج ويخفي عينيه، ونزل بدلا منه موسى ديابي. وتشكل إصابة نيمار قلقا جديدا لسان جيرمان الذي سيفتقد خدمات الإيطالي ماركو فيراتي بعد إصابته في كاحل قدمه اليسرى في المباراة ضد غانغان السبت، قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في 12 فبراير في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة الألماني يوليان دراكسلر (80). وفاز ديجون على مضيفه سانت اتيان 6-3 كان نصيب الدولي التونسي نعيم السليتي منها ثلاثية «هاتريك». ونجح فريق رين في التأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه على سان بريفي 2-صفر وأحرز هدفي رين، اللاعبان جوردان سيباتشيو في الدقيقة 39، وادرين هونو في الدقيقة 51. وفي مباراة أخرى تأهل فريق كان إلى الدور ذاته بالفوز على فيرى شاتيون 6-صفر. أحرز سداسية كان ياسين بامو في الدقيقة 5، سيف الدين الخوي في الدقيقتين 13، 30، ماليك تشوكونت في الدقيقة 79، آدم مبينجي في الدقيقة 88، موياديدد في الدقيقة 90

شكوك حول مشاركته أمام مانشستر..إيمري:

الحكم لم يوفر الحماية لنيمار

باريس - رويترز:

تحوم شكوك بشأن مشاركة نيمار أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل بعدما أكد باريس سان جيرمان إصابة المهاجم البرازيلي في مشط القدم اليمنى خلال الفوز 2-صفر على ستراسبورج في كأس رابطة الأندية الفرنسية أول أمس الأربعاء. وغادر نيمار (26 عاما) الملعب بعد إصابته بالتواء في القدم وقال النادي إن الفحوص المبدئية كشفت عن إصابته في مشط القدم وإن عودته ستعتمد على مدى سرعة تعافي الإصابة في الأيام المقبلة.

وأصيب اللاعب البرازيلي بكسر في نفس المكان في فبراير 2018 وخضع لجراحة أنهت بالفعل موسمه مع النادي. وعاد للمنافسات في مايو قبل كأس العالم في روسيا. وقال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان للصحفيين: نيمار يشعر بقلق لأن الإصابة في القدم ذاتها. القدم اليمنى، في نفس المكان. وانتقد توخيل الحكم بداعي عدم حماية اللاعب البرازيلي خلال الالتحامات الخشنة.