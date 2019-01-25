دورتموند يستضيف هانوفر في البوندزليجا

برلين - أ ف ب:

يضع بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني لكرة القدم نصب عينيه مهمة الحفاظ على فارق النقاط الست الذي يفصله عن مطارده بايرن ميونيخ بطل المواسم الستة الأخيرة عندما يستضيف هانوفر السبت في المرحلة التاسعة عشرة التي تفتتح الجمعة بلقاء هرتا برلين وشالكه.

وتبدو مهمة دورتموند الساعي إلى إحراز لقب «البوندزليجا» للمرة الأولى منذ عام 2012 سهلة بمواجهة هانوفر صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير والذي مني بخمس هزائم في مبارياته السبع الأخيرة، منها خسارة برباعية أمام بايرن ميونيخ في المرحلة الـ15، علما أن فوزه الأخير يعود إلى المرحلة الحادية عشرة عندما تغلب في عقر داره على فولسفبورغ (2-1).

في المقابل يخوض بايرن ميونيخ بدوره مباراة سهلة أمام شتوتغارت الأحد حيث لن يجد صعوبة في التغلب على ضيفه صاحب المركز السادس عشر والمهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويلعب السبت بوروسيا مونشنغلادباخ ثالث الترتيب مع أوغسبورغ، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن، وفرايبورغ مع هوفنهايم، وماينتس مع نورمبرغ وفيردر بريمن مع اينتراخت فرانكفورت.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاء فورتونا دوسلدورف مع لايبزيغ.

برونكهورست يترك فينوورد

أمستردام -رويترز:

قال نادي فينوورد الهولندي أن المدرب جيوفاني فان برونكهورست سينهي فترته التي استغرقت أربع سنوات مع الفريق في نهاية الموسم الحالي. وأبلغ فان برونكهورست، الذي قاد الفريق قبل عامين للفوز بأول ألقابه في الدوري في 18 عاما، مسؤولي النادي إنه يرغب في البحث عن تحديات جديدة. وينتهي عقد المدرب البالغ من العمر 43 عاما في نهاية الموسم. وقال فان برونكهورست في بيان على موقع النادي: فكرت مليا في البقاء مع فينوورد لعام آخر أو لسنوات قادمة لكني أتبع عقلي دائما وأشعر أنني لا يجب أن استمر. وتابع: كان قرارا صعبا نظرا لمكانة فينوورد في قلبي.