جولة جديدة لـ السوبر ستوك والسيارات السياحية

الدوحة - الراية:

تشهد حلبة الوسيل الدوليّة اليوم منافسات الجولة الثالثة لبطولتي قطر للدراجات الناريّة للسوبر ستوك «600 سي سي»، والسيارات السياحيّة، واللتين ينظمهما نادي حلبة الوسيل الرياضي تحت إشراف اتحاد السيارات والدراجات الناريّة، وذلك على مدار يومين.

ففي بطولة الدراجات الناريّة ستكون البداية مع التجارب الحرة الأولى في العاشرة صباحاً، على أن تقام التجارب الحرة الثانية في الثانية ظهراً، فيما تقام التجارب التأهيليّة الأولى والثانية في الرابعة إلا ربعاً والرابعة والربع بعد العصر على التوالي، وذلك تمهيداً لانطلاق المنافسات الرئيسيّة يوم السبت المقبل حيث يقام السباق الرئيسي الأول في الحادية عشرة والنصف صباحاً، على أن يقام السباق الثاني الرئيسي في الثانية والنصف ظهراً.

ويتصدّر سعيد السليطي بطل الموسمين الماضيين، صدارة الترتيب العام برصيد 100 نقطة بعدما استهلّ حملة دفاعه عن اللقب بنجاح إثر فوزه بلقب الجولتين الأولى والثانية محققاً العلامة الكاملة وبفارق 28 نقطة عن أقرب منافسيه مشعل النعيمي صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة، فيما احتلّ عبدالله القبيسي المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

وعلى صعيد منافسات فئة تروفي، يتصدّر الدراج المتألق جاسم آل ثاني الترتيب العام للدراجين برصيد 100 نقطة بعد فوزه بلقب الجولتين الأولى والثانية، محققاً العلامة الكاملة وبفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه الكويتي محمد الزيدان الثاني برصيد 80 نقطة، فيما جاء القطري حسن المنصوري في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وفي بطولة السيارات السياحيّة ستكون البداية بالتجارب الحرة الأولى في الحادية عشرة والربع صباحاً، على أن تقام التجارب التأهيلية في الثالثة والربع عصراً، وذلك تمهيداً لانطلاق المنافسات الرئيسية يوم السبت المقبل، حيث يقام السباق الأول في الواحدة ظهراً على أن يقام السباق الثاني في الرابعة عصراً، ويعقب كل سباق مراسم التتويج.

ويتصدّر السائق عبدالله الخليفي حامل اللقب في الموسمين الماضيين الترتيب العام في البطولة برصيد 64 نقطة محققاً العلامة الكاملة بعد فوزه بالجولتين الأولى والثانية، متفوقاً بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه محمد الخياط صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، فيما جاء حمد السليطي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة وأحمد العسيري رابعاً برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غانم المعاضيد صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

جاسم آل ثاني: جاهز للمنافسة بقوة

أكد الدراج جاسم آل ثاني أنه جاهز للمنافسة بقوة على لقب الجولة الثالثة في فئة التروفي من أجل مواصلة الصدارة، بعدما قدم أداءً مميزاً في آخر جولتين وتمكن من تحقيق أفضل رقم على الصعيد الشخصي. وأشار الدراج المتألق إلى أن المنافسة في فئته صعبة للغاية لا سيما في ظل تواجد الدراج الكويتي محمد الزيدان بعد المنافسة القوية بينهما في الجولتين الماضيتين، معتبراً أن المستويات العالية التي يقدّمها هذا الموسم هي ثمرة جهد وتعب كبيرين خلال فترة الاستعداد لكافة الجولات.

سعيد السليطي: أسعى للحفاظ على الصدارة

قال الدراج سعيد السليطي متصدّر الدراجات الناريّة إنه يتطلع لخوض منافسات الجولة الثالثة من أجل المحافظة على الصدارة لا سيما أن هذه الجولة ستحدّد مشوار المنافسة على اللقب في الجولتين الأخيرتين الرابعة والخامسة، معرباً عن أمله في مواصلة التفوق وحصد لقب الجولة. وقال السليطي إنه للحفاظ على نفس الأداء الذي قدّمه في الجولتين الماضيتين من أجل مواصلة الفوز والابتعاد في الصدارة بفارق مريح عن أقرب المنافسين، مشيراً إلى أن الجولة الثالثة ستشهد منافسات قوية من جميع الدراجين المشاركين خاصة الثنائي مشعل النعيمي وعبدالله القبيسي، لمواصلة المُنافسة على لقب البطولة.

عبدالله الخليفي: الثالثة أكثر قوة

قال السائق عبدالله الخليفي متصدّر بطولة السيارات السياحيّة إن منافسات الجولة الثالثة ستكون أكثر قوة وإثارة في ظل التطوّر الكبير للسائقين الجدد الذين يشاركون في البطولة للمرة الأولى هذا الموسم، لافتاً إلى أنهم اكتسبوا مهارات وخبرات كافية خلال الجولتين الماضيتين.

وأكد الخليفي أنه يدخل منافسات الجولة الثالثة بهدف الفوز خاصة أنه لا يوجد مجال لأي خطأ يبعده عن الصدارة أو يهدّد الفارق الكبير مع أقرب منافسيه، مشيراً إلى صعوبة المنافسات خلال الجولتين الماضيتين في ظل بروز سائقين جدد مميّزين، لافتاً إلى أن سباقات الجولة الثالثة ستكون أكثر قوة وصعوبة في ظل سعي أكثر من سائق لدخول المنافسة على اللقب.