قمة حاسمة بين أرسنال ومانشستر

لندن - د ب أ:

تفرض المواجهة المثيرة بين أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد نفسها على منافسات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ويلتقي أرسنال مع مانشستر مساء اليوم مما يعني أن واحدا من بين الفريقين الأكثر نجاحا في كأس الاتحاد الإنجليزي سيودع المسابقة.

وفي مباريات أخرى في الدور الرابع لكأس الاتحاد تجمع بين طرفين من الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي نيوكاسل يونايتد مع واتفورد ومانشستر سيتي مع بيرنلي وكريستال بالاس مع توتنهام. ويلتقي تشيلسي حامل اللقلب مع ضيفه شيفيلد وينزداي مساء الأحد وفي اليوم ذاته يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه توتنهام.

ويلتقي نيوكاسل يونايتد مع واتفورد يوم السبت الذي يشهد أيضا لقاء وولفرهامبتون مع مضيفه شروسبري تاون ووست بروميتش البيون مع مضيفه برايتون. وفي مباريات أخرى السبت يلتقي سوانزي سيتي مع جيلينجهام وبورتسموث مع كوينز بارك رينجرز وميدلسبره مع نيو بورت وإيفرتون مع مضيفه ميلوول وويستهام يونايتد مع مضيفه ويمبلدون ودونكاستر روفرز مع أولدهام اتلتيك و كرينجتون مع ديربي كاونتي.ويلتقي مساء الجمعة بريستول سيتي مع بولتون واندررز.وتختتم فعاليات الدور الرابع مساء الاثنين بمباراة بارنت مع برينتفورد.