قدها يا الأدعم .. احزم واحسم

متابعة - صفاء العبد :

يخوض الأدعم اليوم مواجهة أخرى من العيار الثقيل عندما يلتقي نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت الدوحة على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وذلك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم والمتواصلة حالياً في الإمارات ..

وتكتسي هذه المباراة أهمية استثنائية وكبيرة حيث إن الفائز فيها يتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي ليكون بين الأربعة الكبار في المربع الذهبي للبطولة، بينما يغادرها الخاسر ليلتحق بركب المنتخبات الأخرى التي كانت قد ودعت البطولة في دوريها الأول والثاني .. وفي الحقيقة فإن الأهمية هذه تكاد تكون أكبر بالنسبة إلى العنابي، ذلك أن فوزه في هذه المواجهة سيكون بمثابة الإنجاز الأفضل له حتى الآن في تاريخ البطولة إذ لم يسبق له أن وصل إلى نصف النهائي عبر مشاركاته التسع السابقة التي كان أفضل ما سجله فيها هو الوصول إلى دور الثمانية مرتين وذلك في نسختي عام 2000 في لبنان وعام 2011 في الدوحة.

وليس من شك في أن المباراة ستكون صعبة جداً ولكن على كلا المنتخبين خصوصاً وأن كلا منهما يتمسك بفرصته بكل قوة إذ يتطلع العنابي لمواصلة نجاحاته المتميزة والملفتة في هذه النسخة من البطولة بعد أن كان قد تصدر مجموعته الخامسة بالدرجة الكاملة من خلال فوزه على لبنان بهدفين نظيفين وعلى كوريا الشمالية بستة أهداف دون رد ثم على السعودية بهدفين للاشيء ليتأهل بالبطاقة الأولى ويواجه منتخب العراق القوي وينجح في إقصائه من دور الستة عشر بعد أن تغلب عليه بهدف وحيد .. أما المنتخب الكوري الجنوبي فإنه كان قد تأهل بالبطاقة الأولى أيضاً عن مجموعته الثالثة وبالدرجة الكاملة من خلال فوزه على الفلبين بهدف وحيد وعلى قيرغيزستان بنفس النتيجة وعلى الصين بهدفين للاشيء قبل أن يواجه البحرين في الدور الثاني ويتغلب عليه بهدفين لهدف ولكن بعد وقت إضافي.

والواضح من خلال نتائج كلا المنتخبين في هذه النسخة من البطولة حتى الآن أن مسيرة العنابي كانت هي الأرسخ والأكثر ثباتاً إضافة إلى أنها الأكثر صعوبة حيث واجه اثنين من الأبطال السابقين وهما السعودية، الحاصل على اللقب ثلاث مرات كانت آخرها عام 1996، وتغلب عليها بهدفين نظيفين، والعراق بطل عام 2007 وتغلب عليه بهدف للاشيء.. كما تكللت نجاحاته هذه بتسجيله أعلى نسبة أهداف في البطولة كلها وبلغت (11) هدفاً في أربع مباريات دون أن تهتز شباك مرماه بأي كرة الأمر الذي يعكس حجم ما يتمتع به من إمكانات في الشقين الدفاعي والهجومي.

وإذا ما كان المراقبون يجمعون على أن العنابي يسير بخطى متصاعدة في هذه البطولة ويقدم الأفضل من مباراة إلى أخرى فإن واقع الحال يقول غير ذلك بالنسبة إلى الكوري الجنوبي الذي لم ينجح حتى الآن في تقديم الصورة التي تليق به كونه من أكثر المنتخبات الآسيوية حضوراً على مستوى نهائيات كأس العالم إضافة إلى أنه يضم نخبة كبيرة من اللاعبين الذين يتواجدون في الدوريات الأوروبية.

ومع ذلك يبقى العنابي اليوم بحاجة إلى جهد استثنائي أكبر لكي يتمكن من إضافة الكوري الجنوبي إلى قائمة ضحاياه ويصبح أول منتخب في البطولة ينجح في قهر ثلاثة من الأبطال السابقين .. وهنا نشير إلى أن الأمر سيكون ممكناً جداً إذا ما حافظ لاعبونا على هذا التصاعد في إمكاناتهم الفنية على الرغم من أن العنابي سيفتقد اليوم اثنين من ركائزه المهمة ممثلة بالظهير الأيسر عبدالكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا، ولاعب الوسط المهم عاصم مادبو، وكلاهما يغيبان بسبب البطاقات الصفراء. وعندما نقول إنه يحتاج إلى جهد استثنائي فذلك لأنه سيكون في مواجهة منتخب يفوقه خبرة وتجربة ويحرص بالتأكيد على أن يكون حاضراً بين الأربعة الكبار ويراهن في ذلك على ما يمتلكه من إمكانات تتميز بالسرعة في البناء والتحول الهجومي إضافة إلى تميزها أيضاً بالصلابة وحسن التنظيم في الجانب الدفاعي.

وليس من شك في أن المراهنة الكورية هذه تعتمد كثيراً على وجود المدرب البرتغالي باولو بينتو الذي يتمتع بشخصية تدريبية وبإمكانات فنية سبق وأن مكنته من قيادة سبورتنج لشبونة إلى منصات التتويج أكثر من مرة .. غير أنه قد يصطدم هذه المرة بمدرب يعرف الكثير من أسراره التدريبية حيث إن مدرب العنابي، الإسباني فيليكس سانشيز ليس غريباً عنه وهو قادم من نفس المنطقة تقريباً وتجمع بينهما المدرسة الأوروبية بالتأكيد. المباراة في كل الأحوال لا تقبل القسمة على اثنين وهو ما يجعلها أقرب إلى المنهج الهجومي ولكن من خلال الكثير من الحذر لا سيما بالنسبة إلى لاعبينا الذين سيكون عليهم خوضها بالورقة والقلم والتمسك بكل دقة بالتوجيهات والواجبات التي يحددها سانشيز وصولا إلى بر الأمان وبالتالي العبور بإذن الله إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

من هنا مر المنتخبان

جاء وصول العنابي إلى مباراة اليوم في الدور ربع النهائي بعد أن تصدر مجموعته الخامسة بالدرجة الكاملة من خلال الفوز على لبنان (2-صفر) وعلى كوريا الشمالية (6-صفر) وعلى السعودية (2-صفر) ومن ثم اجتاز الحاجز العراقي في دور الستة عشر (1-صفر).

أما منتخب كوريا الجنوبية فقد وصل لهذا الدور من خلال تصدره لمجموعته الثالثة بالدرجة الكاملة أيضا إثر فوزه على الفليبين (1-صفر) وعلى قيرغيزستان بنفس النتيجة وعلى الصين (2-صفر) قبل أن يتفوق على البحرين (2-1) في الوقت الإضافي ضمن دور الستة عشر.

9 مواجهات سابقة والأخيرة عنابية

تحمل مباراة اليوم الرقم (10) على مستوى لقاءات المنتخبين منذ عام 1980 ..

وتشير اللقاءات السابقة إلى فوز كوريا الجنوبية خمس مرات في مقابل فوز العنابي مرتين والتعادل مرتين أيضا..

غير أن آخر مواجهة جمعت بينهما كانت في تصفيات كأس العالم الأخيرة وفيها تمكن العنابي من الفوز (3-2) في المباراة التي جرت على ملعب البطولات استاد جاسم بن حمد بنادي السد حيث سجل للعنابي كل من حسن الهيدوس هدفين وأكرم عفيف وكلاهما سيكونان حاضرين في مباراة اليوم.

بين عفيف ومعز

بقدر ما ستكون الأنظار شاخصة نحو نجم العنابي وهداف البطولة حتى الآن معز علي بأهدافه السبعة بقدر ما سيكون على المدرب سانشيز البحث عن حلول بديلة في حالة خضوع معز للمراقبة المشددة المتوقعة من الجانب الكوري .. وهنا نرى أن أكرم عفيف يمكن أن يكون هو الورقة الأكثر ربحاً في هذا الجانب للتعويض عن أي تراجع في خطورة هدافنا المتألق.

احذروا الخطر القادم من الخلف

سيكون على مدافعينا اليوم أن يكونوا في أعلى درجات الحذر من التوغلات الكورية في عمق الملعب وكذلك من خطورة اللاعبين القادمين من الخلف وهي الورقة التي يراهن عليها كثيراً المدرب البرتغالي باولو بينتو .. فبقدر خطورة المهاجم هوانج اوي جو ستكون خطورة المدافع مينجاي كيم الذي اعتاد الصعود والتوغل وخصوصاً مع الكرات الثابتة الأمر الذي ينبغي معه التحذير من خطورته.