مسيمير يتوج بطلاً لكأس الدرجة الثانية

متابعة - حسام نبوي:

توّج فريق مسيمير بطلاً لكأس الدرجة الثانية 2018 /‏‏ 2019 بعد تغلبه على المرخية بستة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائيّة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ليحلّ فريق المرخية في الوصافة، وقام بتتويج الأبطال أحمد البوعينين عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد القطري لكرة القدم. وسجل أهداف مسيمير أحمد الدوني (3) ومحمود البحر (16) وخالد جبرتي (18) وعبد الله الدياني هدفين (25 و28)، ووليد محيي الدين (36)، بينما سجل هدف المرخية لوكي ويكيمي (47) في حين طرد أحمد السروري لاعب المرخية في الدقيقة 74.

جاءت البداية مثيرة حيث نجح مسيمير في تسجيل هدف مبكر للغاية في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق لاعبه السوري أحمد محمد الدوني الذي استلم تمريرة رائعة من زميله وليد محيي الدين وراوغ الحارس وسدّدها في الشباك مسجلاً هدف التقدّم لتشتعل المباراة مبكراً، ويحاول المرخية الدخول في أجواء اللقاء وتدارك الموقف إلا أن مسيمير كان أكثر تنظيماً وهو ما جعل هناك صعوبة كبيرة في مهمة مهاجمي المرخية، واعتمد على الهجمات المرتدّة وبالفعل أتت بثمارها بتسجيل الهدف الثاني وتعزيز أفضليته في الدقيقة 16 عن طريق محمود حسن البحر من تصويبة صاروخيّة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، واستمرّ تفوّق مسيمير ونجح في إضافة ثالث أهدافه في الدقيقة 19 من هجمة منظمة قادها أحمد الدوني الذي انطلق من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضيّة قابلها خالد جبرتي مباشرة في المرمى مسجلاً الهدف الثالث لتصبح مهمّة مسيمير سهلة في طريقه نحو التتويج باللقب بعد الثلاثية في أول 20 دقيقة من عمر اللقاء، وأصبحت المباراة من طرف واحد على غير المتوقع نهائياً وقام مسيمير بإضافة هدفه الرابع في الدقيقة 25 عن طريق عبد الله الدياني الذي استقبل تمريرة نموذجيّة من محمود البحر ضربت دفاعات المرخية ليجد الدياني نفسه في مواجهة الحرس ويراوغه ويسجلها في الشباك مسجلاً الهدف الرابع لفريقه وبعد دقيقتين أضاف الدياني هدفه الثاني وهدف فريقه الخامس وسط مفاجأة كبيرة ليقضي على آمال المرخية في العودة للمباراة. وفي الدقيقة 35 زاد محمد منتصر من معاناة فريقه بتسببه في ركلة جزاء لعرقلة عبد الله الدياني داخل منطقة الجزاء، ويلعب الكرة وليد محيي الدين مسجلاً الهدف السادس لمسيمير في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ولم تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إضافة المزيد من الأهداف لينتهي بتقدّم مسيمير بستة أهداف دون رد. وفي الشوط الثاني مع بدايته نجح المرخية في تقليص الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 47 عن طريق البديل لوكي ويكيمي من ضربة رأس، وزاد البديل أحمد السروري من معاناة فريقه المرخية بتعرّضه للطرد في الدقيقة 74 لضربة لاعب مسيمير بدون كرة، ولم تشهد الدقائقُ الأخيرة من عمر اللقاء تسجيل المزيد من الأهداف لينتهي بفوز مسيمير على المرخية بستة أهداف مقابل هدف.