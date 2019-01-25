القطاع المصرفي القطري يتفوق عالمياً

الدوحة - الراية:

واصل القطاع المصرفي القطري التفوق عالمياً وحلت 6 بنوك قطرية بقائمة مجلة «براند فاينانس» لأغلى 500 بنك من حيث القيمة السوقية عالمياً لعام 2019، على رأسها QNB «الأعلى قيمة سوقية على مستوى الشرق الأوسط».

والـ5 بنوك الأخرى إلى جانب QNB هي: مصرفا قطر الإسلامي، والريان، وبنوك التجاري، والدوحة، والدولي الإسلامي. وحسب تقرير المجلة احتل QNB، المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، فيما حافظ على ترتيبه العالمي عند المركز الـ61 بقائمة الـ 500 بنك.

وارتفعت القيمة السوقية QNB بنسبة 19.1% لتصل في 2019 إلى 5.04 مليار دولار، مقارنة بـ4.23 مليار دولار في عام 2018.

وطبقاً لبيان QNB ، استمر مؤشر قوة العلامة التجارية في الارتفاع إلى 79 من أصل 100، مدفوعاً بمركزها المالي القوي وأدائها المستدام وتوسعها الدولي المتنامي.

وواصلت العلامة التجارية للمجموعة ريادتها في السوق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي شهدت زيادة في قيمة العلامة التجارية الإقليمية بنسبة 9٪، في الوقت الذي حافظت فيه على تصنيف AA+ مع نظرة مستقبلية إيجابية جعلتها أعلى علامة تجارية مصرفية في قطر والمنطقة، فيما عززت مركزها الـ 61 في الترتيب العالمي.

كما استمرت العلامة التجارية لبنك قطر الوطني QNB في دفع عجلة النمو في جنوب شرق آسيا لدعم رؤيته ليصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.

وقد كان لأرباح المجموعة وقوة أدائها في عام 2018 الأثر الإيجابي لإبراز علامتها التجارية، حيث كشفت النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2018 عن ارتفاع صافي أرباحها ليبلغ 13,8 مليار ريال ( 3,8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال (237 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.

وتعتمد «براند فاينانس»، وهي وكالة استشارية متخصصة مستقلة تقيّم العلامات التجارية وتتخذ من لندن مقراً لها، معايير صارمة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية تأخذ بعين الاعتبار عدداً من المعطيات من بينها حجم العمليات المالية والانتشار الجغرافي والسمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية.

وتعتبر مجلة «ذي بانكر» التى نشرت التصنيفات المالية المجلة المصرفية الدولية التي تنشر شهرياً في 180 دولة، الأعرق في العالم، حيث يعود تاريخ تأسيسها لعام 1926 وهي تعد اليوم مصدراً أساسياً للبيانات والتحاليل المالية والمصرفية، ومن أهم قرائها رؤساء مجالس الإدارة ومديرو الشركات والمديرون التنفيذيون، والمديرون التنفيذيون للشؤون المالية، ومديرو الخزانة والمسؤولون الماليون رفيعو المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في كبرى الشركات والمؤسسات المالية الدولية.