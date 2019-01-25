ooredoo تسدد 40 مليون دولار فوائد لحملة السندات

الدوحة - الراية:
تدفع شركة ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة المملوكة كلياً لشركة ooredoo المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، نحو 40 مليون دولار، يومي 19 و21 فبراير 2019، كفائدة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل (GMTN).
وقالت ooredoo في بيان للبورصة القطرية، أمس، إن « ooredoo إنترناشيونال» ستقوم بدفع فوائد بمبلغ 23.75 مليون دولار عن سندات بقيمة مليار دولار بفائدة 4.75%، مضمونة ومستحقة في 16 فبراير 2021، حيث سيتم سداد الفوائد بتاريخ 19 فبراير 2019.
كما ستقوم الشركة بسداد فوائد بقيمة 16.25 مليون دولار في 21 فبراير المُقبل، وذلك عن سندات بقيمة مليار دولار بفائدة 3.25%، مضمونة ومُستحقة في 21 فبراير 2023.
كانت الشركة أعلنت في مطلع يناير الجاري، أنها سوف تقوم بسداد فوائد بقيمة 21 مليون دولار يوم الخميس 31 يناير 2019.
الجدير بالذكر أن أرباح ooredoo ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 30%، لتصل إلى 1092.12 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 1558.68 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2017.
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