زيمبابوي تحذر من مخاطر الديون على الدول الإفريقية

دافوس ـ د ب أ: قال مثولي نكوبي وزير مالية زيمبابوي إن ثلث الدول الإفريقيّة تعاني من عدم القدرة على تحمّل ديونها، داعياً إلى ضرورة تقليل اعتمادها على التمويل الأجنبي للمشروعات التي لا تستطيع خدمة القروض التي تموّل إنشاءها. وأضاف نكوبي في مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية للأنباء الاقتصادية، إن المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن أسعار فائدة مرتفعة، التهموا الديون الإفريقية خلال السنوات العشر الماضية، في حين استخدمت حكومات القارة الإفريقية القروض لتمويل مشروعات البنية التحتيّة، ونفقاتها الجارية، دون أن تحقق هذه الاستثمارات عائدات كافية بالعملة الأجنبية لسداد أقساط القروض. وقال الوزير الزيمبابوي والرئيس السابق لبنك التنمية الإفريقي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إنه على الدول الإفريقية التوقف عن الاقتراض لتمويل مشروعات البنية التحتية.. أنتم لن تصدروا الطرق.. يجب أن يأتي الجزء الأكبر من تمويل هذه المشروعات من مصادر محليّة أو من الشراكة مع القطاع الخاص.

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