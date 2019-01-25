11 % ارتفاع التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص

الدوحة - الراية:

أظهر تقرير الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي أن قيمة القروض الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع الخاص بلغت في ديسمبر الماضي 588.54 مليار ريال، مقابل 530.54 مليار ريال في الشهر المناظر من 2017، بنمو 10.9%.

كما أظهر ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية «القروض» الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 3.2% على أساس سنوي فيما بلغت قيمة القروض الممنوحة في الشهر الماضي 940.43 مليار ريال (259.95 مليار دولار)، مقابل 911.04 مليار ريال (251.82 مليار دولار) في ديسمبر 2017.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع العام في قطر بنسبة 6.3% إلى 336.78 مليار ريال، مقارنة بـ359.50 مليار ريال في ديسمبر 2017.

وسجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي 15.11 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ بالشهر المناظر من 2017 نحو 20.99 مليار ريال، بهبوط 28.01%.

وعلى أساس شهري، تراجعت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في ديسمبر 2018 بنسبة 0.03%، علماً بأنها كانت تبلغ 940.75 مليار ريال في نوفمبر السابق له.

وكان تقرير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية قد كشف أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية ديسمبر بمقدار24.7 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1418 مليار ريال مقارنة 1393.3 مليار مع نهاية شهر نوفمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في ديسمبر 2017 بنحو 54 ملياراً وبنسبة 4%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 282 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.1 مليار للحكومة و162.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.6 مليار ريال لتصل إلى 318.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومـــــــة :151.9 مليار بانخفاض مقداره 10.6 مليار. والمؤسسات الحكومية: 148.3 مليار بارتفاع مقداره مليار ريال. والمؤسسات شبه الحكومية: 18.5 مليار بانخفاض مقداره مليار.

وأشار التقرير إلى انخفاض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 142مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 12.7 مليار ريال إلى مستوى 460.7 مليار ريال.

وقال التقرير: استقرت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 346.8 مليار بدون تغير. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.2 مليار إلى مستوى 528.9 مليار، منها: 150.3مليار لقطاع العقارات( بانخفاض 2.7 مليار ريال) و127.2 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بارتفاع 0.7 مليار ريال )، و105.4 مليار ريال للخدمات (بانخفاض 0.2 مليار ريال)، و84 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 11.3مليار ريال ). إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بزيادة طفيفة عن نهاية شهر نوفمبر.