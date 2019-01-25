الصين تشتري 7 ملايين طن من القمح الأمريكي

باريس ـ أ ف ب:

تبدي الصين استعدادها لشراء كمية من القمح الأمريكي تصل إلى سبعة ملايين طن، بناءً على المنحى الذي تتخذه المفاوضات التجاريّة الجارية بين بكين وواشنطن، على ما أوردت وكالة بلومبرج، فيما زاد العملاق الصيني وارداته من الصويا الأمريكي.

وأوضحت الوكالة أن الصين قد تشتري في بادئ الأمر كميات ضئيلة من القمح الأمريكي، على أن تزيد هذه الكميات إذا سارت المحادثات بشكل جيّد. ويمكن للصين أن تستورد في نهاية المطاف ما بين ثلاثة وسبعة ملايين طن من القمح الأمريكي. وأقر البلدان هدنة تستمرّ حتى الأول من مارس، يسعى الطرفان خلالها للتوصّل إلى اتفاق يسمح بصورة خصوصاً بخفض العجز الهائل في الميزان التجاري الأمريكي حيال الصين، ومن المقرّر عقد اجتماع حاسم بين ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في 30 و31 يناير في واشنطن. واغتنمت الصين هذه الهدنة لتكثيف وارداتها من الصويا الأمريكي منذ نهاية 2018، وأعلنت واشنطن في منتصف ديسمبر زيادة مبيعاتها من الصويا للصين بمقدار 1,13 مليون طن. وكانت الصين السوق الرئيسية لمنتجي الصويا الأمريكيين. وتراجعت واردات القمح الإجمالية إلى الصين بحوالى 30% إلى 3,1 مليون طن لمجمل العام 2018، بحسب أرقام أصدرتها الجمارك الصينيّة.