62 % ارتفاع صادرات تركيا إلى قطر

أنقرة ـ د ب أ:

قال سعادة السيد فكرت أوزر السفير التركي لدى قطر إن الصادرات التركية إلى قطر ارتفعت بـ62% في 2018 إلى 019ر1 مليار دولار. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن السفير فكرت أوزر توقعه أن ترتفع الصادرات التركية إلى قطر في 2019 إلى 5ر1 مليار دولار. وكانت الصادرات التركية إلى قطر سجلت 630 مليون دولار في 2017. وقال أوزر إن العلاقات بين تركيا وقطر سجلت تطوراً في شتى المجالات، وبلغت مستوى رائعاً في المجال السياسي بشكل خاص. تجدر الإشارة إلى أن تركيا ساهمت بشكل واضح في سد احتياجات الدوحة من السلع الرئيسة، بعد الحصار الجائر على قطر منذ يونيو من عام 2017. وأوضح السفير أن بلاده تصدر إلى قطر منتجات متنوّعة، فيما يتصدر الغاز الطبيعي المسال قائمة المواد التي تستوردها أنقرة من الدوحة، يليه البتروكيماويات والسماد والألمونيوم ومواد أخرى. ولفت السفير إلى أهمية اتفاق تسهيل التجارة بين الجانبين الموقع في نوفمبر الماضي، موضحاً أن تركيا تتطلع إلى توقيع مثل هذه الاتفاق مع جميع دول الخليج.