اتهام عامل بقتل شقيقه بسبب 700 ريال

كتب - نشأت أمين:



نظرت محكمة الجنايات قضية اتهام عربي وآسيوي بقتل عامل زراعي بضربه بآلة حادّة على رأسه عمداً بسبب رفضه إقراضهما 700 ريال وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لاستدعاء مندوب سفارة المجني عليه للاستعلام عن موقف أولياء الدم بشأن المتهمين.

تشير وقائع القضية إلى أن المجني عليه كان يعمل بمزرعة أحد المواطنين وفي أحد الأيام اتصل به صاحب المزرعة هاتفياً للاطمئنان على أحوال المزرعة إلا أنه لم يرد فعاود الاتصال أكثر من مرة وعندما ساوره الشك توجّه إلى المزرعة وجد المجني عليه جثة هامدة غارقاً في دمائه بالقرب من حظيرة الأغنام.

وكشفت المعاينة الأولى لمسرح الجريمة عن سحب جثة المجني عليه 25 متراً من موقع القتل، وبسؤال صاحب المزرعة قرّر أن المجني عليه يعمل لديه منذ عامين، فقام رجال البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة. وتوصلت التحريات إلى أن شقيق المجني عليه وصديقه الذي يحمل جنسية عربية ذهبا في يوم الحادث إلى غرفة المجني عليه بالمزرعة وفي تلك الأثناء طلبا من المجني عليه إقراضهما 700 ريال إلا أنه رفض واشتد النقاش بينهما فضرب المتهم الثاني المجني عليه ب «المجرفة» على رأسه وعندما سقط على الأرض تناولها الأول وانهال بها على شقيقه حتى فارق الحياة ثم قاما بسحب الجثة وإلقائها بجوار حظيرة الأغنام.

تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي وجهت لهما تهمة القتل العمد وأحالتهما إلى محكمة الجنايات. خلال جلسات المحاكمة قدّمت نورة سرحان المحامية الوكيل القانوني عن المتهم الأول مذكرة أكدت فيها أن جميع الأدلة المرفوعة من مسرح الجريمة والأدوات المستخدمة خلت من أي دليل فني على استخدامهما من قبل المتهمين كما لم يتم العثور على أي بصمات لهما على تلك الأدلة. ودفعت بعدم توافر أركان جريمة القتل العمد في حق المتهم الأول وانتفاء القصد الجنائي كما دفعت كذلك بعدم انطباق قيد ووصف النيابة العامة على الاتهام مطالبة بتعديله من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت لانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وختمت نورة سرحان مذكرتها بالتماس القضاء ببراءة المتهم الأول وطلب استعمال أقصى درجات الرأفة معه.