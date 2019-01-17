فيديو | صاحب السمو يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من مرشحي كلية الشرطة

الدوحة - قنا:

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة ، حفل تخريج الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بمقر الكلية بمنطقة السيلية صباح اليوم.

حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد سمير إبراهيم المبيضين وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، وسعادة السيد سليمان صويلو وزير الداخلية بالجمهورية التركية الشقيقة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والحرس الأميري وقوة لخويا ، بالإضافة إلى عدد من قيادات الكليات الأمنية والعسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.

في بداية الحفل عزف النشيد الوطني، وتلاه استئذان قائد الطابور، سمو الأمير المفدى بتفتيش طابور الخريجين البالغ عددهم 108 خريجين من دولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية.

وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض مسير طابور الخريجين والاستعراض العسكري، قام سمو الأمير بتكريم أوائل الطلية الخريجين، وهم: عبدالعزيز جمال النعيمي الأول في المجموع العام في السلوك والمواظبة والتدريب العسكري، وراشد صقر المريخي الثاني في المجموع العام والأول في مجموع درجات العلوم القانونية والشرطية والمتطلبات العامة، وعبدالهادي مسفر المري الثالث في المجموع العام ، وسيف الدين خالد أبوزهرة الأول على الطلبة المبتعثين من الخارج في الدرجات العامة، وخالد حمود العنزي الأول في اللياقة البدنية ، وناصر مبارك الشهواني الأول في الرماية ، وحسن سلطان الدوسري الأول في الكفاءة القيادية.

عقب ذلك تم استلام وتسليم العلم من الدفعة الأولى إلى الدفعة الثانية، ومن ثم تم قراءة قرارات التعيين وانصراف طابور العرض ودخول طابور طلاب ضباط الغد ..وفِي نهاية الحفل أدى ضباط الدفعة الاولى القسم .

وكان العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة، قد ألقى كلمة بهذه المناسبة، قال فيها" نحتفل اليوم بتشريف سموكم الكريم لتخريج كوكبة متميزة من الطلبة المرشحين خريجي الدفعة الأولى من كلية الشرطة ممن اجتازوا متطلبات الدراسة بنجاح لنيل درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة ".

واشار الى أن كلية الشرطة دأبت على السعي قدما للتحديث والتطوير في برامجها الاكاديمية والتدريبية المختلفة واستحداث مناهج اكاديمية تواكب التطور الأمني الحديث في العالم .

واضاف موجها كلمته للخريجين: نحتفل اليوم معكم بختام مرحلة وليس بانتهاء رحلة..وعلينا ألا نفرط بكلمات قائد المسيرة " قطر تستحق الأفضل من ابنائها " .

واختتم مدير عام كلية الشرطة كلمته قائلا " اننا في هذا اليوم المشهود نجدد العهد لسموكم، سائلين الله تعالى أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها من كل مكروه".