أبوظبي أنشأت غرفة عمليات خاصة لدعم الأكراد في منبج

انقرة - وكالات:

كشف حساب “ذئب الأناضول” عن تفاصيل جديدة للتحركات “الإماراتية-السعودية” في شمال سوريا الهادفة لدعم التشكيلات الإرهابية الكردية ضد تركيا، مؤكداً رصد الاستخبارات التركية لتحرك ضباط إماراتيين في عدد من قرى الشمال السوري. وقال “ذئب الأناضول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تم إنشاء غرفة عمليات خاصة لدعم (التشكيلات الإرهابية الكردية) في شمال سوريا بإدارة مباشرة من دولة الإمارات، وتسعى أبوظبي بكل ثقلها لإبرام المصالحة بين نظام بشار الأسد والسعودية لتحقيق الهدف الرئيسي لـ(غرفة العمليات). وأضاف في تغريدة أخرى: رصدت الاستخبارات التركية تحركات ضباط إماراتيين يعملون بشكل سري في قرى العطّو، وزور مغار، والشيوخ تحتاني، إضافة إلى محيط مدينة منبج. ويتفاخرون في اجتماعاتهم بنموذج الميليشيات الإماراتية في اليمن (الحزام الأمني - قوات النخبة) وأن هدفهم تكرارها في منطقة الشمال السوري.

وقال الموقع إن الاستخبارات التركية رصدت تحركات ضباط إماراتيين يعملون بشكل سري في قرى العطّو، وزور مغار، والشيوخ تحتاني، إضافة إلى محيط مدينة منبج. ويتفاخرون في اجتماعاتهم بنموذج الميليشيات الإماراتية في اليمن (الحزام الأمني - قوات النخبة) وأن هدفهم تكرارها في منطقة الشمال السوري.

وكان موقع “ديبكا” الإسرائيلي أكد في تقرير له ما نقلته صحيفة “يني شفق” التركية مؤخراً وانفردت به على لسان مصادر استخباراتية وأمنية، بشأن تواجد قوات مصرية وإماراتية في “منبج” السورية لتنفيذ مخططات تعد لها الإمارات بالمنطقة. وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه على الجانب الدبلوماسي، فإن البيت الأبيض يجري حواراً مستمراً مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن نشر قوات مصرية إماراتية في المناطق التي تتواجد فيها الآن القوات الأمريكية، بالترتيب مع القوات الكردية الموجودة هناك، وسيتم توفير غطاء جوي أمريكي ضد أي هجوم روسي أو سوري أو تركي.

وأضاف أن رئيس النظام السوري بشار الأسد سيقبل وجود قوات مصرية في المنطقة، لأن القاهرة قدمت له الدعم خلال السنوات الأربع الماضية. كما رجّح الموقع أن يقبل النظام السوري بوجود عسكري إماراتي، لأن أبو ظبي يمكنها تمويل عمليات إعادة الإعمار في البلاد، إضافة إلى أنها أعادت مؤخراً فتح سفارتها في دمشق. وأشار إلى أن وجود القوات المصرية والإماراتية سيفتح المجال لوجود عسكري عربي أكبر ممثل بالسعودية وغيرها، لمواجهة الوجود العسكري الإيراني في سوريا.