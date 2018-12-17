رئيس مجلس الشورى يجتمع مع وفد البرلمان الأوروبي

الدوحة - ‏قنا: اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة سعادة السيدة ميشيل آليو ماري. في بداية الاجتماع تحدث سعادة رئيس مجلس الشورى عن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر وما يمثله من انتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وكذلك الإجراءات التمييزية لدول الحصار بحق المواطنين القطريين، وأعرب عن بالغ تقديره للبرلمان الأوروبي على موقفه. وأشار سعادته إلى ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” لدى افتتاحه يوم أمس الأول منتدى الدوحة 2018، حيث أكد سموه أن حل أزمة الخليج يكون برفع الحصار وحل الخلاف بالحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشرح سعادته للوفد التطورات الاقتصادية والسياسية والتشريعية والثقافية في دولة قطر، ومعالم سياستها الخارجية التي تحكمها مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالعهود والمواثيق والقانون الدولي ومراعاة الحقوق ومناصرة قضايا الشعوب ومكافحة العنف والإرهاب وحل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية. وأعلن سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون وتوثيق العلاقة بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، انطلاقاً من علاقات قطر المتطورة والمتميزة مع الدول الأوروبية الصديقة. من جانبها أعربت سعادة السيدة ميشيل آليو ماري باسمها واسم الوفد المرافق عن سعادتها بزيارة دولة قطر والوقوف عن قرب على ما تشهده من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات، وما تقوم به من دور فعّال ومؤثر إقليمياً ودولياً لمصلحة السلام والاستقرار في هذه المنطقة الهامة. وأخذت سعادة رئيسة وفد البرلمان الأوروبي علماً، وبعين الارتياح، بعقد الدورة القادمة لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دولة قطر، التي يعتبر البرلمان الأوروبي عضواً منتسباً فيه، وستكون هذه دورة هامة لانعقادها وسط أوضاع إقليمية ودولية بالغة الدقة.

وقد بحث الاجتماع العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي ودور مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي في دعمها وتعزيزها.