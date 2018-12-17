رئيس الوزراء يشهد احتفال جمعية التوحد باليوم الوطني

الدوحة - قنا: شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاحتفاء الذي نظمته الجمعية القطرية للتوحّد، تحت شعار “‏أبناء التوحد مع الوطن قطر ستبقى حرة”‏، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، والذي أقيم بنادي الدفاع المدني صباح أمس.

وخلال الحفل تم عرض فيلم وثائقي احتوى على مشاهد للأطفال عبّروا من خلاله عن مشاعرهم تجاه دولة قطر بعنوان “ماذا يقول أبناء التوحد للوطن”.

كما شهد معاليه العرضة القطريّة التي شاركت بها مجموعة من أبناء الجمعية.